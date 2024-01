Transfergerüchte: Werder Bremen, VfB Stuttgart & Gladbach buhlen um Damián Pizarro

Dienstag, 02.01.2024 - 12:21 Uhr

Von: Asanka Schneider

Entfacht ein aufstrebendes Sturmtalent aus Chile in der Bundesliga ein Wettbieten? Spekulationen machen die Runde, wonach sich der SV Werder Bremen, VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach mit Damián Pizarro befassen. Der 18-Jährige hat beim chilenischen Rekordmeister CSD Colo Colo einen steilen Aufstieg hingelegt, der ihn nun ins deutsche Oberhaus führen könnte.

Damián Pizarro avancierte bei Colo Colo in der Ende Dezember abgelaufenen Saison zur großen Entdeckung. Der junge Mittelstürmer hat sich nahezu aus dem Stand im Frühjahr ein Stammplatz erobert und deutete dabei mit 14 direkten Torbeteiligungen (7 Tore, 7 Vorlagen) in 37 Pflichtspielen sein Potenzial mehr als nur an. Doch damit nicht genug: Im November feierte der Teenager sein Länderspieldebüt für Chile!

Als Borré-Ersatz? Werder Bremen hat Chile-Juwel Damián Pizarro im Visier

Das ist Werder Bremen nicht entgangen. Denn nach Informationen des Portals „fussball.news“ bekunden die Grün-Weißen gesteigertes Interesse an Damián Pizarro. Begründen lassen sich die Werder Bremen Transfergerüchte um den blutjungen Südamerikaner mit Rafael Borré.

Der Leihstürmer von Eintracht Frankfurt will den SVW im Januar verlassen und soll sich gemäß entsprechender Transfernews bereits mit Internacional Porto Alegre auf einen Winterwechsel verständigt haben. Damián Pizarro könnte im Weserstadion in die Fußstapfen von Borré treten, der in der Hinrunde in 13 Ligaspielen vier Treffer markierte. Allerdings sieht sich Werder Bremen im Werben um das chilenische Sturmjuwel großer Konkurrenz aus der Bundesliga ausgesetzt.

VfB Stuttgart baggert ebenfalls an Damián Pizarro

Denn auch der VfB Stuttgart macht Damián Pizarro dem Bericht zufolge schöne Augen. Den Schwaben droht im Januar bekanntlich der Verlust von Top-Torjäger Serhou Guirassy, der dank Ausstiegsklausel von rund 17,5 Millionen Euro zu haben ist und besonders in Italien und der Premier League viele Verehrer hat. Gemäß der VfB Stuttgart Transfergerüchte könnte Pizarro bei den Brustringträgern als Guirassy-Ersatz fungieren und wäre dann hinter Deniz Undav der erste Ersatzkandidat.

Pizarro besitzt bei Colo Colo noch einen gültigen Vertrag bis Ende Dezember 2025 und ist aufgrund seiner steilen Entwicklung alles andere als ein Schnäppchen. Der Rechtsfuß hat seinen Marktwert in den letzten acht Monaten auf aktuell 5 Millionen Euro verzehnfacht.

Nur Außenseiter: Auch Gladbach flirtet mit Damián Pizarro

Mit Borussia Mönchengladbach wird außerdem noch ein dritter Pizarro-Interessent aus der Bundesliga in der Transfermarkt Gerüchteküche aufgeführt. Den Fohlen würde ein junger, talentierter und torgefährlicher Angreifer ebenfalls gut zu Gesicht stehen. Zumal sich am Bökelberg hartnäckig Gladbach Transfergerüchte halten, wonach Alassane Plea den VfL nach der Saison verlassen könnte. Der 30-jährige Franzose ist nur noch bis Sommer 2025 vertraglich gebunden.

Ob die klammen Gladbacher in Wettbieten um Damián Pizarro mithalten können, ist kaum vorstellbar. Aus rein finanzieller Sicht dürfte der VfB Stuttgart aufgrund der sich anbahnenden Transfereinnahmen für Guirassy die besten Karten haben. Jedoch soll mit dem CFC Genua ein Vertreter aus der Serie A ebenfalls Interesse an Pizarro angemeldet haben.