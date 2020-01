Transfergerüchte: Bayer 04 Leverkusen nimmt Lauterns Lennart Grill ins Visier

Montag, 20.01.2020 - 12:30 Uhr

Von: Asanka Schneider

Bei Bayer 04 Leverkusen ist man scheinbar weiterhin auf der Suche nach einem neuen Torwart. Erst kürzlich wurde bekannt, dass der Werksverein Interesse an Stefan Ortega habe, der momentan beim Zweitliga-Spitzenreiter Arminia Bielefeld unter Vertrag steht.

Der 27-Jährige würde gerne mit seiner Arminia den Aufstieg in die Bundesliga schaffen. Sollte dieses Unterfangen nicht funktionieren, so wäre ein Wechsel in das Oberhaus des deutschen Fußballs wohl vorprogrammiert. Stefan Ortega soll aber nicht die einzige Option der Leverkusener sein, wie die Transfermarkt Gerüchteküche mutmaßt. Dabei geht der Blick angeblich in die 3. Liga zum 1. FC Kaiserslautern, wie der „kicker“ berichtet.

Lennart Grill Thema bei Leverkusen?

Genauer gesagt geht es um Lennart Grill, der beim 1. FC Kaiserslautern seit der Rückrunde der Saison 2018/19 als Stammkeeper zwischen den Pfosten der Pfälzer steht. Seitdem hat sich der mittlerweile 20-jährige zur absoluten Stammkraft bei den Roten Teufeln entwickelt. Mit seinen Leistungen hat er anscheinend auch das Interesse der Bundesliga auf sich gezogen, denn bei Bayer 04 Leverkusen soll Lennart Grill durchaus Thema sein.

Geht der U21-Nationalspieler demnächst einen ähnlichen Weg wie Julian Pollersbeck, der ebenfalls als U21-Nationalspieler am Ende für 3,5 Millionen Euro zum Hamburger SV wechselte? Lennart Grill hat beim 1. FC Kaiserslautern noch einen Vertrag bis 2021 und wäre spätestens dann ablösefrei zu haben.

Grill als Erbe für Hradecky im Sinn?

Oder geht alles viel schneller? Fakt ist, dass man sich bei Bayer Leverkusen jetzt schon nach einem geeigneten Nachfolger für Lukas Hradecky umschaut. Der 30-jährige Finne wird sicherlich noch seine Zeit beim Werksklub haben, aber auf lange Sicht gesehen, braucht Leverkusen einen adäquaten Ersatz zwischen den Pfosten.

Grill könnte hierzu langsam aufgebaut werden, wenn er denn nach Leverkusen wechseln sollte. Einziges Manko dürfte die mangelnde Spielpraxis bei der Werkself sein, die aber für seine weitere Entwicklung absolut wichtig wäre. Denkbar wäre auch, dass man Lennart Grill jetzt schon verpflichtet und ihn an den 1. FC Kaiserslautern bis zum Vertragsende verleiht. Auf jeden Fall brodeln die Transfergerüchte in Sachen Grill und Leverkusen!

1. FC Kaiserslautern kann auf Ablöse hoffen

Auf diese Weise würden die klammen Kaiserslauterer noch eine Ablöse einstreichen. Lennart Grills Marktwert wird aktuell laut Transfermarkt.de auf 400.000 Euro beziffert. Für den 1. FC Kaiserslautern wäre es ein kleiner Geldregen, der aber bei ihrer prekären finanziellen Lage weiterhelfen würde.

Für Lennart Grill wäre ein Transfer zu Bayer Leverkusen bereits der zweite Wechsel in seiner noch jungen Karriere. Ausgebildet wurde der Torwart zunächst beim 1. FSV Mainz 05, ehe er 2016 an den Betzenberg wechselte. Der Transfer brachte den Mainzern keine Ablöse ein. Folgt nun der nächste Karriereschritt für Grill? Die Bayer Leverkusen Transfergerüchte werden auch in puncto Lennart Grill erstmal nicht abkühlen!