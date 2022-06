Transfergerüchte: SC Freiburg & Wolfsburg heiß auf Torjäger João Pedro

Montag, 27.06.2022 - 12:09 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Für die kommende Saison wollen sich sowohl der SC Freiburg und VfL Wolfsburg noch mit einem zuverlässigen Goalgetter verstärken. Gemäß aktueller Bundesliga Transfernews haben die Ligarivalen hierfür denselben Offensivakteur im Visier. Gemeint ist João Pedro vom Serie-A-Absteiger Cagliari Calcio. Der erfahrene Angreifer ist jedoch eine heiße Aktie auf dem Transfermarkt.

Interessante Bundesliga Transfergerüchte schwappen aus Italien über die Alpen. Denn wie das Portal „L’Unione Sarda“ erfahren haben will, sind der SC Freiburg und VfL Wolfsburg an João Pedro interessiert. Der 30-Jährige wird Cagliari Calcio nach acht Jahren und dem Abstieg aus der Serie A in der abgelaufenen Saison definitiv verlassen. Zieht es João Pedro in die Bundesliga?

Plausible SCF Transfergerüchte um João Pedro

Die SC Freiburg Transfergerüchte um den Italiener mit brasilianischen Wurzeln sind zumindest plausibel. Schließlich haben die Breisgauer bislang vergebens nach einem Offensivmann mit guten Abschlussqualitäten gefahndet. Zwar ist Pedro kein klassischer Mittelstürmer, fühlt sich der Rechtsfuß doch in der Rolle als hängende Spitze am wohlsten. Aber seine Torjägerqualitäten konnte der frischgebackene Nationalspieler Italiens zuverlässig unter Beweis stellen.

47 Tore markierte João Pedro in den letzten drei Spielzeiten der Serie A. In der abgelaufenen Saison netzte der Kapitän von Cagliari Calcio 13-Mal in 37 Ligaspielen ein, zudem steuerte er noch vier Vorlagen bei.

Freiburg & Wolfsburg interessiert: 10 Mio. Ablöse für João Pedro gefordert

Allerdings ist Pedro mit 30 auch nicht mehr der Jüngste. Sein Alter spricht daher gegen einen SC Freiburg Transfer. Gleiches gilt für die Wölfe, weswegen die VfL Wolfsburg Transfergerüchte um den Stürmer durchaus überraschen. Zumal Cagliari Calcio für Stammspieler Pedro, der nur noch ein Jahr Vertrag hat, auch 10 Millionen Euro Ablöse verlangt.

Ein durchaus angemessener Preis, liegt doch der Marktwert von João Pedro bei 12 Millionen. Dennoch eine stolze Summe - allen voran für den SC Freiburg. Auf der anderen Seite sind die Kassen beim Pokalfinalisten SCF durch die Qualifikation für die Europa League und voran den BVB Transfer von Nico Schlotterbeck gut gefüllt. Hinzu kommt, dass junge, treffsichere und bezahlbare Stürmer auf dem Transfermarkt ein knappes sowie teures Gut sind.

Auch SSC Neapel: Mehrere Klubs an João Pedro interessiert

Gänzlich aus der Luft sind die Spekulationen in der Bundesliga Gerüchteküche nicht. Allerdings ist João Pedro durchaus begehrt. In Italien heißt es, dass sich Cagliari Calcio bereits mit US Salernitana über einen Wechsel von Pedro einig war. Der Serie-A-Klub sei auch gewillt der Ablöseforderung nachzukommen, zögert aber nun.

Doch noch weitere Teams haben João Pedro auf dem Zettel. So machen vage Serie A Transfergerüchte um ein Interesse der SSC Neapel und AC Turin die Runde. Darüber hinaus soll auch Racing Straßburg aus Frankreich im Transferpoker mitmischen. Ein Verbleib in Italien gilt zwar als wahrscheinlichstes Szenario. Aber sollte sich kein Abnehmer finden, könnten der SC Freiburg oder VfL Wolfsburg bei Pedro einen Transfervorstoß wagen.