Transfergerüchte: VfL Wolfsburg mit Angebot für Koulierakis

Mittwoch, 14.08.2024 - 16:36 Uhr

Von: Asanka Schneider

Bisher hatte der VfL Wolfsburg auf dem Transfermarkt fünfmal zugeschlagen. Kamil Grabara ist mit 13,5 Millionen Euro bisher der Königstransfer des Werksklubs. Der Torwart kommt vom FC Kopenhagen zu den Niedersachsen. Nun könnte ein Grieche diesen Transfer pulverisieren, denn wenn die VfL Wolfsburg Transfergerüchte stimmen sollten, dann soll der Klub Interesse an Konstantinos Koulierakis gezeigt haben.

Den Angaben von „SDNA“ zufolge würde dieser Transfer mindestens 15 Millionen Euro kosten. So hoch soll das Angebot der Wölfe sein, welches sie PAOK Thessaloniki unterbreitet haben sollen. Der 20-jährige wäre einer für die Innenverteidigung und könnte seinen Jugendklub in diesem Sommer verlassen.

Koulierakis bei PAOK unverzichtbar

Trotz seines jungen Alters ist Konstantinos Koulierakis zum Stammspieler in der Innenverteidigung bei PAOK Thessaloniki aufgestiegen. In der vergangenen Saison pendelte der Youngster noch zwischen der Reservebank und der Startelf. Dies hat sich mittlerweile geändert, denn auch wenn die Saison in Griechenland noch nicht begann, so war der Klub in der Qualifikation zur Champions League bereits im Einsatz.

In allen vier Quali-Spielen durfte Koulierakis über die volle Distanz ran. Dabei erzielte der griechische Nationalspieler sogar drei Treffer und legte einen weiteren auf. Koulierakis, der in seiner noch jungen Karriere noch bei keinem anderen Verein als PAOK Thessaloniki unter Vertrag stand, könnte es in die Bundesliga ziehen.

Marktwert innerhalb von 2 Jahren explodiert

Zwar hat der 1,88 Meter große Innenverteidiger in Griechenland noch einen Vertrag bis zum Sommer 2026, doch die Interessenten stehen anscheinend Schlange. Vor allem der VfL Wolfsburg soll starkes Interesse zeigen. Kein Wunder, denn der Grieche steht noch ganz am Anfang seiner Entwicklung.

Dies belegt auch die Marktwertentwicklung, die er in den letzten zwei Jahren vollzog. Im Sommer 2022 wurde sein Marktwert auf beschauliche 300.000 Euro taxiert. Mittlerweile liegt dieser bei 8 Millionen Euro – Tendenz steigend. Klar ist auch, dass der VfL Wolfsburg tief in die Tasche greifen müsste, um Koulierakis aus seinem Vertrag kaufen zu können.

Frankfurter & Stuttgarter Interesse abgekühlt

Ein erstes Angebot in Höhe von 15 Millionen Euro haben die Niedersachsen bereits hinterlegt. Unklar ist, wie PAOK mit der Offerte umgeht. Gut möglich, dass der griechische Traditionsklub Nachverhandlungen anstrebt. Vor allem mit Hinblick dessen, dass in der jüngsten Vergangenheit noch weitere Klubs am Youngster interessiert waren.

So tauchten beispielsweise in der Transfermarkt Gerüchteküche Meldungen auf, die sich mit dem VfB Stuttgart befassten. Lange Zeit galten auch die Eintracht Frankfurt Transfergerüchte als sehr heiß, doch nun scheinen die Wölfe im Rennen um den griechischen Nationalspieler die Nase vorn zu haben.