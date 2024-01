Transfergerüchte: VfL Wolfsburg baggert an Union-Stürmer Behrens

Montag, 29.01.2024 - 15:26 Uhr

Von: Asanka Schneider

Verlässt Kevin Behrens auf den letzten Metern des Transferfensters den 1. FC Union Berlin? Angeblich soll der deutsche Nationalspieler auf dem Zettel des VfL Wolfsburg stehen, wie die „Wolfsburger Allgemeine“ aktuell berichtet. Demnach soll er die Torflaute bei den kriselnden Wölfen beheben. Ersatz hätten die Eisernen wohl auch in der Hinterhand, denn der Deal mit Yorbe Vertessen soll so gut wie sicher sein. Lediglich der obligatorische Medizincheck steht noch aus.

Bis Donnerstag um 18 Uhr hätten sowohl der 1. FC Union Berlin als auch der VfL Wolfsburg Zeit, um einen Transfer auf dem Weg zu bringen. Danach schließt der Transfermarkt seine Pforten. Behrens wäre einer für die Sturmzentrale, wo es bei den Niedersachsen aktuell hakt. Der Tabellen-11. Kommt nach 19 Partien lediglich auf 23 Treffer. Hilfe wird dringend benötigt.

Behrens leidet bei Union Berlin unter Ladehemmungen

Kevin Behrens soll dieses Problem angeblich lösen, wenn es nach den VfL-Bossen geht. Dabei wartet der Union-Stürmer selbst schon seit dem 2. Spieltag auf einen Treffer. Im Hinspiel beim 4:1-Erfolg der Köpenicker beim SV Darmstadt 98 gelang ihm der letzte Treffer in dieser Saison. Am 1. Spieltag schoss er den 1. FSV Mainz 05 beim 4:1-Sieg mit einem Dreierpack fast im Alleingang ab.

Mittlerweile leidet der Mittelstürmer unter Ladehemmungen. Und dennoch: die VfL Wolfsburg Transfergerüchte besagen, dass man in Behrens eine passende Alternative sieht, die frischen Wind in den Wölfe-Sturm bringen könnte. Behrens selbst besitzt bei Union Berlin noch einen Vertrag bis zum Sommer und wäre spätestens dann ablösefrei zu haben, sofern er seinen Vertrag nicht verlängern sollte.

VfL-Sportdirektor Schindzierlorz will nichts ausschließen

Für den VfL Wolfsburg wäre eine mögliche Verpflichtung von Behrens noch immer ein Schnäppchen, auch wenn dessen Marktwert auf 4 Millionen Euro taxiert wird. Union Berlin hingegen könnte noch einmal Kasse machen, auch wenn eine mögliche Ablöse unterhalb des Marktwerts zu beziffern wäre.

Unklar ist, ob sich Behrens einen Wechsel nach Wolfsburg vorstellen könnte. Die Wölfe hingegen können sich vorstellen, auf den letzten Metern noch etwas am Kader zu verändern, wie Sportdirektor Schindzielorz bestätigt: „Ich will jetzt nichts ausschließen. Ein paar Tage ist der Markt ja noch offen.“

Transfer noch vor dem Deadline Day?

Zuletzt wurde Andrea Belotti mit dem VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht. Der Der Italiener wurde dem Klub angeboten, jedoch winkten die Verantwortlichen ab. Nun könnte als Kevin Behrens kommen, sofern man sich mit dem Spieler als auch mit den FCU-Verantwortlichen auf eine Ablösesumme einigen können.

Für Kevin Behrens wäre es zugleich die zweite Station in der Bundesliga, sofern er die Köpenicker noch in diesem Winter verlassen und sich dem VfL Wolfsburg anschließen sollte. Spätestens am Deadline Day, der am Donnerstag stattfindet, wird man mehr erfahren.