Transfergerüchte: VfL Bochum & Holstein Kiel ebenfalls an Geubbels interessiert

Mittwoch, 14.08.2024 - 13:14 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Kaderplanung in der Bundesliga ist bei fast keinem Klub abgeschlossen. So auch nicht bei Holstein Kiel. Der Aufsteiger sucht anscheinend noch nach Verstärkungen im Angriff und soll dabei ein Auge auf Willem Geubbels geworfen haben. Der 22-jährige galt einst als Wunderkind und musste ein paar Dellen in seiner noch jungen Karriere erleben.

Nun scheint er wieder auf dem rechten Weg zu sein. Aber nicht nur die Störche sollen Interesse an einer möglichen Verpflichtung von Geubbels sein, sondern auch Ligakonkurrent VfL Bochum hat wohl ein Auge auf den Stürmer geworfen, wie das französische Portal „Footmercato.com“ zu berichten weiß.

Mit 16 wechselte Geubbels für 20 Mio.€ zur AS Monaco

Willem Geubbels machte vor allem im Sommer 2018 auf sich aufmerksam, denn als damals 16-jähriger wechselte er für satte 20 Millionen Euro Ablöse von Olympique Lyon zur AS Monaco. Sein Marktwert zu jener Zeit betrug 12 Millionen Euro. Nach drei Jahren ging es dann per Leihe zum FC Nantes, ehe man ihn im Januar 2023 ablösefrei zum FC St. Gallen in die Schweiz weiterziehen ließ.

Für die Monegassen sollten es am Ende im Profibereich auch nur 17 Partien werden, in denen ihm lediglich ein Treffer gelang. Die Erwartungen konnte er im Fürstentum nie erfüllen. Nun steht er seit 2023 bei den Eidgenossen unter Vertrag und lässt dort sein Können aufblitzen. 58 Einsätze stehen für den FC St. Gallen bereits zu Buche. 13 Tore und 7 Vorlagen konnte der ehemalige französische U19-Nationalspieler bis dato sammeln.

Beim FC St. Gallen kommt der Youngster in Fahrt

In der aktuellen Saison konnte Willem Geubbels bisher ebenfalls überzeugen. So sammelte der 1,85 Meter große Mittelstürmer bereits 4 Torbeteiligungen in der Liga (2 Tore / 2 Vorlagen) und auch in der Qualifikation zur Europa Conference League traf er einmal in drei Partien. Wettbewerbsübergreifend unter dem Strich also 3 Tore und 2 Vorlagen in 7 Partien. Ein guter Wert für einen 22-jährigen, der nun den nächsten Schritt gehen könnte.

Der VfL Bochum soll den französischen Youngster bereits mehrfach beobachtet haben. VfL-Trainer Peter Zeidler kennt ihn zudem aus alten Tagen, denn er in den vergangenen eineinhalb Jahren sein Coach beim FC St. Gallen. Gut möglich also, dass der VfL Bochum nicht nur Außenseiterchancen besitzt.

Holstein Kiel & andere Klubs ebenfalls interessiert

Neben den VfL Bochum Transfergerüchten werden auch etwaige Holstein Kiel Transfergerüchte rund um Willem Geubbels gestreut. Auch die Störche sollen den Offensivspieler eingehend beobachten und sich mit ihm auseinandersetzen. Problem: der FC St. Gallen soll wohl rund 4-5 Millionen Euro Ablöse fordern.

Indes sind die beiden Bundesligisten anscheinend nicht die einzigen Interessenten, denn wie das besagte Portal berichtet, haben wohl auch Le Havre, Straßburg, LOSC Lille, Utrecht sowie Twente Enschede und Nijmegen ihre Fühler nach dem 22-jährigen Stürmer ausgestreckt.