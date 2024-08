Transfergerüchte: VfL Bochum hat Schmidt als Bernardo-Ersatz im Sinn

Freitag, 16.08.2024 - 08:13 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Verletzung von Bernardo kommt zu einem Zeitpunkt, der nicht unpassender hätte sein können. Wie lange der VfL Bochum auf den Verteidiger verzichten muss, ist unklar. Zumal der Brasilianer gemäß aktueller Union Berlin Transfergerüchten kurz vor einem Wechsel in die Hauptstadt stand. Nun dürfte dieser Transfer erstmal vom Tisch sein.

Einen Ersatz braucht der Pott-Klub auf jeden Fall, denn Bernardo muss ersetzt werden. Laut Sky-Reporter Florian Plettenberg haben die Bochumer Verantwortlichen wohl auch schon jemanden ins Auge gefasst, der sein Geld beim Ligakonkurrenten SC Freiburg verdient. Glaubt man den VfL Bochum Transfergerüchten, so soll es sich um Kenneth Schmidt handeln.

Schmidt verpasste Großteil der Saison

Der 22-jährige könnte den verletzten Bernardo auf der Linksverteidigerposition ersetzen. Zwar ist Kenneth Schmidt gelernter Innenverteidiger, fühlt sich aber eben auch hinten links sehr wohl. In der vergangenen Saison verpasste der Abwehrspieler jedoch zweidrittel der Spielzeit aufgrund einer Verletzung der Bauchmuskulatur.

In der Bundesliga kamen so auch nur fünf Einsätze zusammen. In der Europa League und im DFB-Pokal sammelte der Youngster bei zwei Einsätzen lediglich 57 Spielminuten. Gut möglich also, dass er sich einer neuen Herausforderung stellen wird. Diese könnte durchaus der VfL Bochum sein, wenn man den aktuellen Transfergerüchten Glauben schenken möchte.

VfL Bochum nimmt Schmidt ins Visier

Dort könnte er auf Einsatzminuten in der Bundesliga kommen. Aufgrund seiner Vertragslänge, die ihn bis zum Sommer 2025 an den SC Freiburg bindet, käme aktuell eine Festverpflichtung in Betracht. Wie der Sportclub mit Schmidt plant, ist derweil nicht bekannt. Über diverse Jugendmannschaften der Breisgauer fand er 2023 den Weg zu den Profis.

Dort wollte Kenneth Schmidt eigentlich durchstarten, doch besagte Verletzung machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Wie und ob es beim SC Freiburg weitergeht, steht momentan in den Sternen. Der VfL Bochum soll den gebürtigen Freiburger jedoch auf der Liste haben und sehr daran interessiert sein, den 1,87 Meter großen Verteidiger an die Castroper Straße zu locken.

Lässt SC Freiburg ihn gehen?

Interessant für den VfL Bochum dürfte sein, dass Schmidt über einen starken linken Fuß verfügt, über Stärken im Spielaufbau verfügt und zudem sehr schnell ist. Aufgrund seines Alters, steht der 22-jährige auch erst ziemlich am Anfang seiner Entwicklung. Schmidt konnte zudem seinen Marktwert innerhalb von eineinhalb Jahren von 750.000 Euro auf 2,5 Millionen Euro anheben.

Dieser lag sogar zwischenzeitlich bei 3 Millionen Euro. Aufgrund seiner Verletzung ist dieser etwas gesunken. Sollte die VfL-Verantwortlichen Kenneth Schmidt verpflichten und dort einschlagen, so dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis er der nächste Kandidat wäre, der mit einem satten Transferplus abwandert.