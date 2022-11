Transfergerüchte: VfL Bochum - Kommt Maxim Leitsch aus Mainz auf Leihe zurück?

Dienstag, 08.11.2022 - 09:55 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Bastelt der abstiegsbedrohte VfL Bochum an einer Rückholaktion von Maxim Leitsch? Der Innenverteidiger war erst im Sommer zum 1. FSV Mainz 05 gewechselt, wo er laut aktueller Bundesliga Transfergerüchte aber nicht glücklich sein soll und krankheitsbedingt ausfällt. Ein Winter-Wechsel an alte Wirkungsstätte wäre für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation.

Im Januar will der VfL Bochum auf dem Transfermarkt tätig werden und allen voran in der löchrigen Abwehr nachrüsten. Zumal der Tabellenvorletzte mit 35 Gegentoren die Schießbude der Bundesliga ist. Und an der Castroper Straße gibt es offenbar Überlegungen, wonach ein alter Bekannter der Defensive wieder zu mehr Stabilität verhelfen soll.

VfL Bochum: Rückholaktion von Maxim Leitsch im Winter?

Die Rede ist von Maxim Leitsch. Die VfL Bochum Transfergerüchte um Leitsch brachten die vereinsnahen Fanblogs „Tief im Westen - Das VfL-Magazin“ und „Einsachtvieracht“ in Umlauf. Der 24-Jährige war erst im Sommer für 3,5 Millionen Euro zum 1. FSV Mainz 05 gewechselt, womit Leitsch zum drittteuersten Verkauf der Bochumer Transferhistorie avancierte.

In Bochum bildete der U21-Europameister in der letzten Saison zusammen mit Armel Bella-Kotchap, den es im Sommer zum FC Southampton in die Premier League zog, ein äußerst sicheres und hochtalentiertes Abwehrzentrum. Nun könnte zumindest Maxim Leitsch im Winter ins Ruhrstadion zurückkehren.

FSV Mainz: Rückkehr vom krankgeschriebenen Leitsch nicht absehbar

Für den 1,89 Meter großen Linksfuß lief es in Mainz zunächst rund. Leitsch war bei den Nullfünfern auf Anhieb Stammkraft und stand in den ersten acht Ligaspielen immer in der Startelf. Doch seit Mitte September kam der Verteidiger überhaupt nicht mehr zum Zuge. Wie die Mainzer später mitteilten, fällt Leitsch aufgrund eines „körperlichen und mentalen Erschöpfungszustandes bis auf Weiteres“ aus.

Ursache könnte eine überstandene Infektion gewesen sein, wie der FSV weiter wissen ließ. Fakt ist, dass ein Comeback von Maxim Leitsch derzeit nicht absehbar ist. Seit seiner Krankschreibung hält sich der gebürtige Essener im Ruhrgebiet auf und befindet sich nur im losen Austausch mit seinem Arbeitgeber.

Rückkauf von Maxim Leitsch für VfL Bochum unmöglich

Wie der VfL Bochum Transfernews weiter zu entnehmen ist, soll Leitsch in Mainz noch nicht glücklich sein. Daher sollen die Bochumer eine Rückholaktion ihres einstigen Leistungsträgers in Betracht ziehen, der vor seinem Sommer-Abschied 14 Jahre beim VfL kickte.

Ein fester VfL Bochum Transfer von Maxim Leitsch steht wenig überraschend nicht zur Disposition. Der Innenverteidiger hat bei Mainz 05 noch einen langfristigen Kontrakt bis 2026 unterschrieben, sein Marktwert wird hingegen mit 5 Millionen Euro beziffert. Ein Rückkauf ist für die finanziell klammen Bochumer ausgeschlossen.

Bochum, Mainz & Leitsch würden von Leihwechsel im Winter profitieren

Die Spekulationen in der VfL Bochum Gerüchteküche gehen in Richtung Leihe. Diese dürfte sich grundsätzlich realisieren lassen. Vorausgesetzt, dass Leitsch wieder vollständig fit wird und die Mainzer einem temporären Transfer mindestens bis Saisonende ihre Zustimmung geben.

Von einer Leitsch-Rückkehr zum VfL Bochum würden alle beteiligten Parteien profitieren. Der abstiegsbedrohte Revierklub hätte mit Maxim Leitsch die dringend benötigte Verstärkung für das Abwehrzentrum gefunden. Der Spieler selbst könnte bei einer vorübergehenden Rückkehr in seinem gewohnten Umfeld wieder zu alter Stärke finden. Und der FSV Mainz würde im Sommer zur neuen Saison einen wiedererstarkten Abwehrmann in seinen Reihen begrüßen. Man darf gespannt sein, wie sich diese 1. FSV Mainz 05 Transfergerüchte weiter entwickeln.