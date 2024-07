ANZEIGE

Transfergerüchte: Asano und Tamari im Fokus des VfB Stuttgart?

Mittwoch, 03.07.2024 - 10:59 Uhr

Von: Asanka Schneider

Aktuell dreht sich beim VfB Stuttgart vieles um Deniz Undav und dessen mögliche Verpflichtung. Sollte man dieses Paket stemmen, so müssten die Brustringträger für die Ablöse und das Gehalt des Stürmers rund 50 Millionen Euro einplanen. Es wäre eine Größenordnung, die der Verein erstmals in Sphären stoßen ließe, die zuvor noch nie erreicht wurden.

Neben der Thematik rund um Undav gibt es noch weitere Baustellen, mit denen man sich im „Ländle“ befasst. Wie geht es mit Guirassy weiter? Wird Silas den Klub verlassen und was passiert mit Chris Führich? Man hat also alle Hände voll zu tun. Es ist eine Art Glücksspiel, wie man es beispielsweise in einem Online Casino kennt, denn gehen die Pläne rund um potenzielle Neuzugänge nicht auf, kann der VfB Stuttgart die Dreifachbelastung am Ende jede Menge Probleme bescheren.

Asano Thema beim VfB Stuttgart

Beispiele gibt es zu genüge, wie es ablaufen kann, wenn man unerwartet gut performt hatte und dann in der kommenden Saison in der Champions League antritt. Der 1. FC Union Berlin konnte in der vergangenen Spielzeit ein Lied davon singen. Was folgte, war der Kampf um den Klassenerhalt. Beim VfB Stuttgart möchte man dieses Szenario tunlichst vermeiden und so schreitet die Kaderplanung weiter voran.

Die VfB-Verantwortlichen planen den Kader und sollen laut „Sponichi.co.jp“ aus Japan ein Auge auf Takuma Asano geworfen haben, der zuletzt beim VfL Bochum unter Vertrag stand, diesen aber nicht verlängerte. Der Außenstürmer könnte Silas ersetzen, der immer wieder mit anderen Klubs in Verbindung gebracht wird.

VfB Stuttgart kurz vor Einigung mit Asano?

Asano kennt den VfB Stuttgart bereits, denn von 2016 bis 2018 war er leihweise vom FC Arsenal zu den Brustringträgern verliehen. Mittlerweile hat er sich in der Bundesliga durchgesetzt und war einer der Lichtblicke des VfL Bochum. Ein Wechsel nach Stuttgart liegt im Bereich des Möglichen. Wie das japanische Portal berichtet, sollen die Verhandlungen bereits weit fortgeschritten sein. Die Rede ist davon, dass man kurz vor einer Einigung stünde.

Bei den Schwaben würde man sich eine Ablöse sparen, jedoch würde wahrscheinlich ein ordentliches Handgeld fällig werden. Der japanische Nationalspieler verfügt über einen Marktwert von 4 Millionen Euro und könnte diesen mit guten Leistungen sogar weiter steigern. Beim VfB Stuttgart wäre dies durchaus machbar. Im Poker um Asano kann der Bundesligist mit der Teilnahme an der Königsklasse locken.

Mousa Tamari im Anflug?

Aber nicht nur Takuma Asano spielt in der Kaderplanung der Stuttgarter eine Rolle, sondern auch Mousa Tamari. Dieses VfB Stuttgart Transfergerücht streut Mohamed Toubache-Ter, der im internationalen Fußballgeschäft bestens vernetzt ist. So interessiert man sich anscheinend für den Außenstürmer, der aktuell bei Montpellier HSC in Frankreich unter Vertrag steht. Der jordanische Nationalspieler wäre ebenfalls für Rechtsaußen eine Option, wobei Asano auch auf die linke Seite ausweichen könnte.

Tamari wäre allerdings nicht unbedingt günstig zu haben. Bei einem Marktwert von rund 8 Millionen Euro und einem Vertrag, der ihn bis zum Sommer 2026 an den französischen Traditionsklub bindet, dürfte eine ordentliche Ablöse ins Spiel kommen. Ein Wechsel des 27-jährigen jordanischen Nationalspieler dürfte schwierig zu realisieren sein, denn er wechselte erst vor einem Jahr von OH Leuven nach Montpellier. Ob sein Verein ihn so schnell abgeben wird, dürfte fraglich erscheinen.