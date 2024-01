Transfergerüchte: VfB Stuttgart & VfL Wolfsburg schielen auf Mainz-Star Brajan Gruda

Mittwoch, 31.01.2024 - 10:49 Uhr

Von: Asanka Schneider

Brajan Gruda legte beim 1. FSV Mainz 05 einen kometenhaften Aufstieg hin. Kein Wunder, dass der Mittelfelddribbler bei der Bundesliga-Konkurrenz auf dem Zettel steht. Der VfB Stuttgart gehört zur Riege der Gruda-Interesse. Die Schwaben liebäugeln mit einem Transfervorstoß zur kommenden Saison, müssen sich aber auf Mitbewerber aus der Bundesliga einstellen.

Brajan Gruda gehört zu den wenigen Lichtblicken beim 1. FSV Mainz, die als Tabellen-17. und bei 6 Punkten Rückstand auf das rettende Ufer akut um den Klassenerhalt im Oberhaus bangen müssen. Der 19-Jährige hat am Bruchweg in dieser Saison nicht nur den Durchbruch geschafft, sondern gehört auch zum erweiterten Stammpersonal. In 15 Ligaeinsätzen (9-mal Startelf) markierte der 05-Shootingstar je ein Tor und eine Vorlage. Doch wie lange können sich die Nullfünfer an ihrem jungen Offensivspieler noch erfreuen?

VfB Stuttgart als reizvolles Ziel für 05-Youngster Brajan Gruda

Fakt ist, dass Brajan Gruda längst große Begehrlichkeiten in der Bundesliga weckt und sich die Mainzer auf Abwerbeversuche einstellen müssen. Schließlich haben laut aktueller Bundesliga Transfergerüchte der „Sport Bild“ mehrere Erstligisten den technisch versierten und flexiblen Offensivakteur im Visier. Dazu gehört auch der VfB Stuttgart.

Und die VfB Stuttgart Transfergerüchte um seine Person, dürften Brajan Gruda nicht kaltlassen. Zumal bei den Schwaben mit Sebastian Hoeneß ein Trainer auf der Bank sitzt, der sich durch einen hervorragenden Umgang mit Talenten auszeichnet und diese fördert. Hinzukommt, dass die Stuttgarter als Dritter der Bundesliga Tabelle sich weiter voll auf Kurs Europapokal-Teilnahme befinden. Für Brajan Ruda dürfte es weniger reizvolle Adresse in der Bundesliga geben.

Marktwert explodiert: Gruda-Abschied bei Mainz-Abstieg „wahrscheinlich“

Zwar heißt es in der 1. FSV Mainz Transfernews, dass Brajan Gruda selbst noch nicht entschieden hat, ob er schon im Sommer nach seiner Durchbruch-Saison den nächsten Karriereschritt gehen will. Doch wenn die Nullfünfer den bitteren Gang in die 2. Bundesliga antreten müssen, „wäre ein Abschied wahrscheinlich“.

Günstig wäre ein VfB Stuttgart Transfer von Gruda aber auch im Abstiegsfall der Mainzer nicht. Der deutsche U21-Nationalspieler mit albanischen Wurzeln hat zum einen langfristigen Vertrag bis 2026 unterzeichnet. Zum anderen schoss der Marktwert des Linksfußes regelrecht durch die Decke. Von 500.000 Euro im Sommer hoch auf aktuell 9 Millionen Euro.

Auch VfL Wolfsburg an Brajan Gruda dran

Darüber hinaus wird mit dem VfL Wolfsburg noch ein anderer Gruda-Interessent namentlich genannt. Auf dem Bundessliga Transfermarkt bahnt sich zumindest ein spannender Poker um Brajan Gruda an. Was allerdings als weiteres Pro-VfB-Argument aufgeführt werden kann: Am Necker dürfte im Sommer eine passende Kaderstelle für Gruda freiwerden.

Denn in Stuttgart liebäugelt Flügelflitzer Silas Katompa-Mvumpa intensiv mit einem Wechsel. Der 25-jäjhrige Rechtsaußen kommt meist nur als Joker zum Zuge und ist mit dieser Rolle alles andere als glücklich. Kürzlich wurde in der Bundesliga Gerüchteküche bereits über einen bevorstehenden Silas-Wechsel zum FC Villarreal berichtet. Beim VfB könnte Brajan etwa in dessen Fußstapfen treten.