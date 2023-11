Transfergerüchte: VfB Stuttgart baggert an FC-Stürmer Justin Diehl - auch Leverkusen dran

Donnerstag, 30.11.2023 - 13:45 Uhr

Von: Asanka Schneider

Spätestens nach der Saison plant Justin Diehl den Abflug vom 1. FC Köln. Eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags bei seinem Jugendklub steht für das Sturmtalent nicht zur Debatte. Der VfB Stuttgart will offenbar die Gunst der Stunde nutzen und Diehl ablösefrei an Land ziehen. Auch FC-Erzrivale Bayer Leverkusen soll seine Fühler nach dem Jungstürmer ausstrecken.

Serhou Guirassy und Leihspieler Deniz Undav sorgen beim VfB Stuttgart für reichlich Furore. 22 Tore haben die treffsicheren Torjäger zusammen in der Bundesliga markiert und damit einen großen Anteil, dass die Schwaben nach zwölf Runden sensationell Dritter sind. Doch ob das Sturmduo über die Saison hinaus am Neckar bleiben wird, ist stark zu bezweifeln. Der VfB sondiert den Bundesliga Transfermarkt vorsorglich nach neuen Offensivkräften und hat einen geeigneten Kandidaten auserkoren.

Vertrag läuft aus: Zieht es Justin Diehl vom 1. FC Köln zum VfB Stuttgart?

Laut neuer VfB Stuttgart Transfergerüchte der „Bild“, sind die Brustringträger an Justin Diehl vom 1. FC Köln interessiert. Der 19-Jährige, seit zwölf Jahren im Verein, hat zum Unverständnis der FC-Verantwortlichen verlauten lassen, Köln im Sommer den Rücken zu kehren. Da der Kontrakt des gebürtigen Kölners ausläuft, sind den Geißböcken die Hände gebunden. Alles deutet auf einen ablösefreien Abschied hin. Entscheidet sich Diehl für einen VfB Stuttgart Transfer?

Gemäß der VfB Stuttgart Transfernews beobachten die Schwaben den deutschen U20-Nationalspieler mit ghanaischen Wurzeln bereits seit geraumer Zeit. Bei den FC-Profis verzichtet Trainer Steffen Baumgart jedoch bewusst auf die Dienste des wechselwilligen Eigengewächs. Eben, weil Justin Diehl einen Tapetenwechsel anstrebt.

FC-Juwel Diehl trumpft in Regionalliga auf - Winter-Wechsel ausgeschlossen?

So kann der variable Angreifer, der sowohl im Zentrum als auch den Flügeln stürmen kann, seinen bisherigen zwei Kurzauftritten in der Bundesliga aus der Vorsaison keine weiteren Einsätze hinzufügen. Dafür tobt sich Justin Diehl bei der Zweitvertretung der Kölner in der Regionalliga West aus. Dort verbuchte der 1,74 Meter große Rechtsfuß nach 17 Partien in dieser Spielzeit satte elf Tore und acht Vorlagen.

Ein vorzeitiger Abgang während der bevorstehenden Transferperiode im Winter kommt für die Domstädter den 1. FC Köln Transfergerüchten zufolge nicht in Frage. Allerdings könnte sich an der Haltung der Kölner noch etwas tun.

Bayer Leverkusen auch an Justin Diehl interessiert

Schließlich bietet sich im Januar letztmals die Chance, noch eine Ablöse für Justin Diehl einzustreichen. Wenngleich diese angesichts seines Marktwerts von 500.000 Euro und kurzen Restlaufzeit seines Vertrags nicht sonderlich üppig ausfallen dürfte. Allerdings können die Kölner auf ein kleines Wettbieten hoffen.

Denn neben dem VfB Stuttgart hat auch Bayer Leverkusen seine Fühler nach Justin Diehl ausgestreckt. Sollte ausgerechnet Kölns Rheinrivale das Rennen machen, könnte er in seiner Geburtsstadt wohnen bleiben. Durchaus reizvoll für den Teenager, der mit einem Bayer Leverkusen Transfer außerdem auf den Spuren von Florian Wirtz wandeln würde. Der 20-Jährige war im Sommer 2020 vom FC zu Bayer 04 gewechselt und entwickelte sich unterm Bayer-Kreuz zu einem absoluten Mittelfeld-Star und A-Nationalspieler.