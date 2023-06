Transfergerüchte: Angebot abgegeben - VfB Stuttgart will Stürmer Aiyegun Tosin

Montag, 26.06.2023 - 12:31 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Dem VfB Stuttgart stehen vor allem in der Offensive einige Personaländerungen ins Haus. Entsprechend sondieren die Schwaben den Transfermarkt nach neuen Angreifern. Eine heiße Spur führt offenbar in die Schweiz. So gibt es heiße VfB Stuttgart Transfergerüchte, wonach Aiyegun Tosin am Neckar hoch im Kurs steht. Für den Stürmer des FC Zürich soll bereits ein Angebot eingereicht worden sein, doch Stuttgart ist nicht der einzige Interessent.

Mit Tanguy Coulibaly, dessen Vertrag in wenigen Tagen ausläuft, und Tiago Tomas, dessen Kaufoption nicht gezogen wurde, werden den VfB Stuttgart in diesem Sommer zwei Stürmer definitiv verlassen. Top-Torjäger Serhou Guirassy (14 Tore) soll zwar bleiben, doch sollten die Stuttgarter für den Mittelstürmer eine attraktive Offerte erhalten, könnte auch der Mittelstürmer den Bundesligisten verlassen.

Nur noch 1 Jahr Vertrag: VfB Stuttgart mit Angebot für FCZ-Stürmer Tosin

Da ist es naheliegend, dass sich die VfB-Verantwortlichen um Sportdirektor Fabian Wohlgemuth und Trainer Sebastian Hoeneß nach potenziellen Neuzugängen für die Offensive umschauen. Ein heißer Kandidat beim VfB Stuttgart scheint Aiyegun Tosin vom FC Zürich zu sein. Von dieser VfB Stuttgart Transfernews weiß zumindest das Portal „fussballtransfers.com“ zu berichten.

Und es riecht nach heißen VfB Stuttgart Transfergerüchten. Die Schwaben haben demnach bereits ein konkretes Angebot für den 25-Jährigen beim Schweizer Erstligisten eingereicht. In Zürich ist das Arbeitspapier von Tosin nur noch ein Jahr bis 2024 befristet, entsprechend bietet sich für den FCZ in dieser Transferperiode letztmals die Gelegenheit, eine ordentliche Ablöse für Stürmer einzustreichen.

VfB Stuttgart muss mindestens 3 Mio. für Aiyegun Tosin hinblättern

Und der FC Zürich hat Aiyegun Tosin auch mit einem Preisschild ausgestattet. 3 Millionen Euro Ablöse müssten mindestens für einen VfB Stuttgart Transfer von Tosin fließen, wie es weiter heißt. Ein fairer Preis, angesichts eines Marktwerts von 3,2 Millionen Euro und der Tatsache, dass der Angreifer in der vergangenen Saison mit zwölf Toren in 27 Ligaspielen der Super League der beste Torschütze der Schweizer war.

Wettbewerbsübergreifend markierte Stuttgart-Flirt Aiyegun Tosin 16 Treffer und drei Vorlagen in 40 Partien. Für den Nationalspieler des Benin (5 Länderspiele) war es die mit Abstand beste Saison beim FC Zürich, bei denen er im September 2019 vom lettischen Klub JFK Ventspils kommend anheuerte.

Konkurrenz für VfB im Transferpoker um Tosin

Allerdings weckt Tosin damit nicht nur beim VfB Stuttgart Begehrlichkeiten. Insgesamt drei Klubs bekunden starkes Interesse am pfeilschnellen Angreifer. Zu den VfB-Konkurrenten im Transferpoker gehören Standard Lüttich aus Belgien sowie Al-Wasl aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Auch die Mitbewerber sollen demnach für Aiyegun Tosin Angebote eingereicht haben.

Mit einer Körpergröße von 1,79 Meter ist der Rechtsfuß zwar etwas klein für einen klassischen Mittelstürmer. Doch Aiyegun Tosin, der als extrem schnell, beweglich und technisch versiert beschrieben wird, könnte beim VfB Stuttgart auch als Flügelstürmer aushelfen. Der gebürtige Nigerianer fühlt sich auf beiden Außenseiten wohl. Unter Strich ein interessanter Offensiv-Allrounder, der der Offensive der Schwaben in puncto Qualität als auch Quantität mehr Tiefe geben würde.