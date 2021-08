Transfergerüchte: Stürmernot - VfB Stuttgart hat Joel Pohjanpalo auf der Liste

Montag, 23.08.2021 - 10:48 Uhr

Von: Robert Freiberg

Der VfB Stuttgart könnte noch einmal auf dem Bundesliga Transfermarkt zuschlagen. Aufgrund der Verletztenmisere im Sturm, soll ein weiterer Torjäger am Neckar aufschlagen. Dabei könnten sich die Stuttgarter auf der Resterampe von Ligarivale Bayer Leverkusen bedienen. Joel Pohjanpalo wird mit den Schwaben in Verbindung gebracht.

Eine echte Hiobsbotschaft für den VfB Stuttgart: Torjäger Sasa Kalajdzic wird wohl aufgrund seiner Schulterverletzung, die eine Operation nach sich zieht, drei bis vier Monaten nicht zur Verfügung. Ein herber Rückschlag, ist doch der 2-Meter-Sturmschlacks der wichtigste Angreifer im VfB-Kader. Satte 16 Ligatore steuerte Kalajdzic in der abgelaufenen Saison bei und sorgte damit auch für einige Premier League Transfergerüchte.

Holt VfB Stuttgart Joel Pohjanpalo aus Leverkusen?

Da auch der 17-jährige Nachwuchsstürmer Mohamed Sankoh wegen einer Bänderverletzung auf unbestimmte Zeit nicht mitwirken kann, hat VfB-Coach Pellegrino Matarazzo mit Hamadi Al Ghaddioui nur noch einen einzigen nominellen Neuner zur Verfügung. Offenkundig zu wenig, sodass ein VfB Stuttgart Transfer eines zusätzlichen Stürmers zu erwarten ist.

Und mit Joel Pohjanpalo geistert bereits der erste Kandidat durch die Bundesliga Gerüchteküche. Zumindest bringt die „Bild“ dieses VfB Stuttgart Transfergerücht in Umlauf. Der 26-jährige Finne hat bei Bayer Leverkusen nur noch ein Jahr Restvertrag und ist für die Werkself entbehrlich.

Erfahrener Pohjanpalo ein geeigneter Kandidat für VfB Stuttgart

Denn im Leverkusener Stürmer-Ranking muss sich Pohjanpalo ganz klar hinter Patrick Schick und Lucas Alario einordnen. Und dass Bayer 04 ohne den 45-fachen Nationalspieler (10 Tore) plant, ist kein Geheimnis. Nicht umsonst verbrachte Pohjanpalo die letzte Saison auf Leihbasis beim 1. FC Union Berlin, wo er sich trotz 6 Tore in 19 Ligaspielen aber nicht für eine Weiterbeschäftigung empfehlen konnte.

Dennoch ist Joel Pohjanpalo ein interessanter Kandidat für den VfB Stuttgart. Der 1,86 Meter große Rechtsfuß kennt die Bundesliga bestens, ist erfahren und wäre als Kalajdzic-Ersatz eine sofortige Hilfe. Und nach der Rückkehr des Österreichers würde Pohjanpalo wohl, ohne zu murren die Jokerrolle bekleiden.

Leihe von Pohjanpalo für Stuttgart nicht möglich

Die Krux: Eine Leihe ist ein Jahr vor Vertragsende ausgeschlossen! Somit müsste der VfB Stuttgart Pohjanpalo nach jetzigem Stand fest verpflichten, falls Bayer Leverkusen den Vertrag mit dem Finnen nicht verlängern sollte. Und der Stuttgart-Flirt hat immerhin einen Marktwert von 2,5 Millionen Euro. Doch vielleicht hat VfB-Sportdirektor Sven Mislintat bereits einen Plan geschmiedet, wie man den Mittelstürmer auf der Zielgeraden des Sommer-Transfermarktes doch noch an den Neckar lotsen kann.

Der VfB Stuttgart wäre für Pohjanpalo bereits die sechste Station in Deutschland. Bislang ging der Blondschopf neben Leverkusen und Union Berlin auch für Fortuna Düsseldorf, VfR Aalen und den Hamburger SV auf Torejagd. Dabei brachte er es in den beiden höchsten Ligen auf 132 Spiele, in denen er 40 Treffer markierte.