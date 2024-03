Transfergerüchte: Mischt VfB Stuttgart bei Stürmer Florinel Coman mit?

Montag, 04.03.2024 - 09:31 Uhr

Von: Asanka Schneider

Das Transferfenster ist bekanntlich in Deutschland geschlossen. Die Kaderplanung geht dennoch voran und betrifft in unserem aktuellen Transfergerücht den VfB Stuttgart, der angeblich an Florinel Coman interessiert sein soll. Befeuert wird diese Transfernews von Adrian Ilie, der beide Parteien in einem Interview gegenüber „Fanatik“ ins Spiel brachte.

Adrian Ilie ist ein ehemaliger Nationalspieler Rumäniens und verfügt noch immer über beste Kontakte in seinem Heimatland. Kein Wunder also, dass er anscheinend auch Kontakte zu seinem Landsmann Florinel Coman pflegt, der aktuell bei FCSB unter Vertrag steht und mit seinem Team souverän die Tabelle in Rumänien anführt.

Coman treffsicherster Stürmer in rumänischer SuperLiga

Der 25-jährige Außenstürmer gehört bei FCSB zu den absoluten Leistungsträgern und zugleich führt er mit 14 Treffern, gemeinsam mit seinem Teamkollegen Darius Olaru, in der rumänischen SuperLiga die Torschützenliste an. Zusätzlich lieferte der 1,82 Meter große Stürmer noch 8 Torvorlagen ab. Werte, die auch den Scouts des VfB Stuttgart nicht verborgen blieben, wenn man den Ausführungen von Ilie Glauben schenken kann.

Und auch in der Conference League konnte Coman einen Treffer und eine Vorlage besteuern. Wettbewerbsübergreifend kommt der rumänische Nationalspieler in dieser Saison auf 15 Tore und 9 Vorlagen in 30 Einsätzen. Lange dürfte er also nicht mehr für FCSB auf Torejagd gehen.

Coman polyvalent einsetzbar

Ein VfB Stuttgart Transfer macht durchaus Sinn, denn mit seiner Polyvalenz ist Coman flexibel auf den einsetzbaren Positionen. Zumeist kommt er über die linke Außenbahn, wobei Coman auch auf Rechtsaußen und gar als Mittelstürmer eingesetzt werden kann. Und auch im rechten und linken Mittelfeld wäre Coman eine Option.

Der Rechtsfuß steht allerdings noch bis zum Sommer 2028 bei FCSB unter Vertrag. Sein aktueller Marktwert: 5 Millionen Euro. Eben jene Summer soll man sich für einen Abschied beim rumänischen Topklub vorstellen können. Ein Wechsel nach der Saison steht im Grunde bereits fest, nur das Ziel ist noch nicht klar.

Kommt Coman als Backup?

Die VfB Stuttgart Transfergerüchte besagen, dass Coman sich selbst einen Wechsel in die Bundesliga vorstellen könnte. Es wäre zudem der nächste Schritt in seiner Karriere. Zugleich wäre es auch seine erste Station im Ausland. Der 25-jährige Angreifer könnte als Backup für Deniz Undav dienen, wenn dieser den Schwaben über der Saison hinaus erhalten bliebe.

Auch ein Verbleib von Serhou Guirassy steht noch im Raum. In seinem Fall ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Die kommenden Monate dürften bei beiden Personalien spannend werden. Sollte einer von beiden den Klub im Sommer verlassen, würde der VfB Stuttgart auf dem Transfermarkt tätig werden.