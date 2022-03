VfB Stuttgart Transfergerüchte: Hidemasa Morita als Mangala-Erbe gehandelt

Mittwoch, 23.03.2022 - 14:06 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Orel Mangala könnte den VfB Stuttgart nach der Saison den Rücken kehren. Und die Schwaben scheinen sich auf dieses Szenario durchaus vorzubereiten. Denn in der VfB Stuttgart Gerüchteküche wird Hidemasa Morita von CD Santa Clara als potenzieller Mangala-Nachfolger gehandelt. Doch der Japaner ist auch anderweitig begehrt.

In der Bundesliga kämpft der VfB Stuttgart akut um den Klassenerhalt. Sieben Spieltage vor dem Saisonende liegen die Schwaben nur aufgrund des besseren Torverhältnisses auf dem 14. Platz und damit hauchdünn über dem Strich. Ungeachtet der ungewissen Ligen-Zugehörigkeit im nächsten Jahr, muss der VfB aber auch seine Personalplanungen vorantreiben.

VfB-Flirt Hidemasa Morita überzeugt bei Santa Clara

Und hier scheint man sich bei den Brustringträgern mit einem neuen Sechser zu befassen. So machen derzeit VfB Stuttgart Transfergerüchte die Runde, wonach Hidemasa Morita in der Neckarmetropole aufschlagen könnte. Der 26-Jährige verdient aktuell seine Brötchen Santa Clara.

Beim portugiesischen Erstligisten heuerte Morita von Kawasaki Frontale kommend erst im Januar 2021 an, wo er noch einen gültigen Vertrag bis 2024 besitzt. Der defensive Mittelfeldspieler konnte bei sich bei seiner ersten Europa-Station auf Anhieb durchsetzen und sich auf der Doppel-Sechs einen Stammplatz beim Klub von den Azoren erobern.

Wegen Morita: Santa Clara-Präsident bestätigt „Gespräche mit VfB Stuttgart“

Auch in der laufenden Saison zählt der 14-fache Nationalspieler Japans zu den absoluten Leistungsträgern bei CD Santa Clara. 32 Pflichtspiele stehen zu Buche, in denen der 1,77 Meter große Rechtsfuß auch zwei Tore und eine Vorlage beisteuerte. Die guten Leistungen von Hidemasa Morita haben sich offenbar bis ins Ländle herumgesprochen.

Die Sportzeitung „Record“ brachte einen VfB Stuttgart Transfer von Hidemasa Morita in Umlauf. Und offenbar ist an diesem Bundesliga Transfergerücht etwas dran. Denn Izmail Uzun, Präsident von Santa Clara, machte das VfB-Interesse am Mittelfeldabräumer öffentlich. „Morita ist für viele Vereine interessant. Wir sind in Gesprächen mit Sporting und auch mit Stuttgart, wo er den Belgier Orel Mangala ersetzen könnte.“

Mangala vor Stuttgart-Abgang - Sporting als VfB-Konkurrenz bei Morita

Tatsächlich: Orel Mangala ist seinerseits begehrt. Allen voran Olympique Lyon hat die Fühler nach dem Belgier ausgestreckt. Zudem kursierten vor einiger Zeit VfB Stuttgart Transfernews, wonach Galatasaray Istanbul mit Mangala flirtet. Sollte der 24-Jährige der Mercedes-Benz-Arena im Sommer tatsächlich den Rücken kehren, hätten die Stuttgarter mit Hidemasa Morita direkt einen positionsgetreuen Nachfolger an der Angel.

Finanziell dürfte für die Schwaben eine Verpflichtung von Morita aufgrund der zu erwartenden Mangala-Millionen problemlos möglich sein. Schließlich wird der Marktwert von Orel Mangala mit 20 Millionen Euro beziffert. Morita hat hingegen einen Wert von 4 Millionen Euro. Allerdings müsste sich der VfB Stuttgart auf dem Transfermarkt gegen Topklub Sporting Lissabon durchsetzen, die schon lange an Hidemasa Morita dran sind und mit der Aussicht auf regelmäßiger Teilnahme am Europapokal und Titelgewinne locken kann. Der VfB müsste indes wohl erstmal den Klassenerhalt fixieren, um die nächsten Schritte für einen Morita-Transfer einzuleiten.