Transfergerüchte: VfB Stuttgart hat Omari & Bella-Kotchap als Plan B auf dem Schirm

Mittwoch, 07.08.2024 - 16:55 Uhr

Von: Asanka Schneider

Abseits des Kaugummi-Transfers von Deniz Undav, bei dem es scheinbar einen Durchbruch geben soll, suchen die Verantwortlichen des VfB Stuttgart noch nach einem Innenverteidiger. Allen voran soll Oumar Solet eigentlich als heißester Kandidat für einen Wechsel an den Neckar gelten. Doch was ist, wenn dieser Plan nicht aufgeht?

Genau mit dieser Frage beschäftigt sich wohl die Führungsetage des VfB eingehend. Gleich zwei Alternativen soll man daher in der MHP-Arena diskutieren. Zum einen soll es sich dabei um Armel Bella-Kotchap handeln, wie beispielsweise Fabrizio Romano berichtet und zum anderen soll sich auch Warmed Omari auf der Shortlist der Schwaben befinden. Dies will zumindest die „Bild“ herausgefunden haben.

Omari winkt erster Vereinswechsel seiner Karriere

So soll sich der VfB Stuttgart eingehend auch mit Warmed Omari beschäftigen, der aktuell bei Stade Rennes unter Vertrag steht. Günstig dürfte der Linksverteidiger jedoch nicht unbedingt zu haben sein, denn sein Arbeitsvertrag läuft noch bis zum Sommer 2027. Nimmt man dazu noch seinen aktuellen Marktwert von circa 8 Millionen Euro, so dürfte klar sein, dass die VfB-Bosse etwas tiefer in die Schatulle greifen müssen, um Omari verpflichten zu können.

Für den 24-jährigen wäre es zudem der erste Vereinswechsel, nachdem er diverse Jugendmannschaften des Klubs durchlief und vor 3 Jahren den Sprung zu den Profis schaffte. Seitdem durfte er in 94 Partien bei den Profis mitwirken (2 Tore / 1 Vorlage). Und auch in der vergangenen Spielzeit gehörte Omari weitestgehend zu den Stammelf-Kandidaten bei Stade Rennes.

Bella-Kotchap ebenfalls auf dem Schirm?

Mit Armel Bella-Kotchap steht indes ein weiterer Innenverteidiger im Fokus der Brustringträger, wie nicht nur der italienische Journalist Fabrizio Romano berichtet. Die VfB Stuttgart Transfergerüchte gehen soweit, dass die Schwaben den ehemaligen deutschen Nationalspieler gerne verpflichten wollen würde und gar ein erstes Angebot abgegeben haben soll.

Der 22-jährige gebürtige Pariser kennt die Bundesliga bestens und würde keine Anlaufschwierigkeiten aufweisen, sollte er sich für einen Wechsel entscheiden. Unklar ist jedoch, welche Ablösesumme dem FC Southampton vorschwebt. Bella-Kotchap besitzt bei den Saints noch einen Vertrag, der in bis zum Sommer 2026 an den Klub aus der englischen Premier League bindet.

TSG Hoffenheim ebenfalls im Rennen?

Im Sommer 2022 wechselte der Verteidiger für 11 Millionen Euro vom VfL Bochum auf die Insel. Dort durfte er dann 26 Einsätze feiern (2 Vorlagen), ehe Armel Bella-Kotchap per Leihe an die PSV Eindhoven abgegeben wurde. Aufgrund einer langfristigen Schulterverletzung, die ihn rund vier Monat außer Gefecht setzte, konnte der 1,90 Meter große Abwehrspieler lediglich wettbewerbsübergreifend nur in 9 Partien mitwirken. Das Engagement haben sich alle Parteien anders vorgestellt.

Nun ist er zurück beim FC Southampton und soll wohl selbst nicht abgeneigt sein, beim Vizemeister der vergangenen Spielzeit anzuheuern. Bei einem Marktwert von rund 12 Millionen Euro, wäre aber auch diese Verpflichtung kein Leichtes. Neben den Stuttgartern habe aber auch die TSG 1899 Hoffenheim wohl ein Angebot hinterlegt.