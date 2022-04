Transfergerüchte: VfB Stuttgart schielt auf Laros Duarte vom FC Groningen

Mittwoch, 06.04.2022 - 09:34 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Laros Duarte vom FC Groningen zieht das Interesse ausländischer Klubs auf sich. Auch durch die Bundesliga Gerüchteküche geistert der Name des Mittelfeldspielers. Der VfB Stuttgart habe gemäß aktueller Transfergerüchte den Niederländer kürzlich beobachtet und könnte nun sein Werben intensivieren. Doch Duarte steht auch bei anderen Klubs auf dem Zettel.

Ungeachtet der zukünftigen Ligen-Zugehörigkeit schaut sich der abstiegsbedrohte VfB Stuttgart auf dem Transfermarkt nach neuem Personal um. Unter anderem auf der Einkaufsliste: ein spielstarker Sechser für das Mittelfeldzentrum. Die Suche hat die Schwaben in die Niederlande geführt, wie zumindest neue VfB Stuttgart Transfernews verlauten lassen.

Bericht: VfB Stuttgart beobachtet Laros Duarte gegen Ajax

Demnach bekundet der Tabellen-15. der Bundesliga Interesse an Laros Duarte. Der 25-Jährige steht derzeit beim FC Groningen unter Vertrag, wo er noch einen langfristigen Vertrag bis 2025 besitzt. Vor allem in der Rückrunde trumpft der Rechtsfuß beim niederländischen Erstligisten auf. Das soll die Stuttgarter veranlasst haben, Duarte am vergangenen Samstag im Eredivisie-Duell gegen Ajax Amsterdam vor Ort zu beobachten.

Das berichtet zumindest die niederländische Zeitung „AD“ in ihrer Online-Ausgabe. Trotz der 1:3-Pleite Groningens bekamen die VfB-Scouts einen starken Auftritt des dynamischen Mittelfeldmannes gegen den Tabellenführer zu Gesicht, wobei Duarte auch als Spielmacher überzeugte.

Konkurrenz für VfB? Auch Stade Rennes wohl an Sechser Duarte dran

Allerdings wird der Niederländer mit Wurzeln auf den kapverdischen Inseln nicht nur von VfB Stuttgart Transfergerüchten umgeben. Denn wie es weiter im Bericht heißt, weilten neben VfB-Scouts auch Spielbeobachter von Stade Rennes auf der Tribüne. Die Franzosen halten in der heimischen Ligue 1 als Tabellendritter klar Kurs auf das internationale Geschäft.

Ein VfB Stuttgart Transfer von Laros Duarte erscheint ohnehin nur dann realistisch, wenn die Brustringträger den Abstieg in die 2. Liga verhindern. Ob das kolportierte Interesse der Schwaben am ehemaligen U20-Nationalspieler der Elftal über das Bloße Scouting hinausgeht, muss jedoch abgewartet werden.

VfB Stuttgart Transfer von Duarte für Millionen-Ablöse?

Laros Duarte, der aus der Jugend von Sparta Rotterdam stammt und bislang ausschließlich in seiner Heimat kickte, war erst zu Saisonbeginn für knapp 700.000 Euro von seinem Jugendklub nach Groningen gewechselt. Der Marktwert von Duarte wird derzeit mit 750.000 Euro beziffert, sodass der VfB Stuttgart wohl einen niedrigen sechsstelligen Betrag locker machen müsste, um Duarte vom Tabellenzehnten der Eredivisie loszueisen.

Beim FC Groningen ist Laros Duarte absolute Stammkraft. In der laufenden Saison bestritt er 26 Pflichtspiele und sammelte dabei auch vier Scorerpunkte (1 Tor, 3 Vorlagen). Man darf gespannt sein, ob Duarte seine sportliche Zukunft in der Bundesliga und beim VfB Stuttgart sieht.