RB Leipzig Transfergerüchte: Demme im Fokus vom SSC Neapel Lookman nach Newcastle?

Mittwoch, 08.01.2020 - 09:41 Uhr

Von: Robert Freiberg

Bei RB Leipzig könnte es in der aktuellen Winter Transferperiode noch zu einigen Personalveränderungen kommen. Neue Protagonisten in der Transfer Gerüchteküche sind Diego Demme und Ademola Lookman. Während Demme mit dem SSC Neapel in Verbindung gebracht wird, könnt Lookman die Sachsen Richtung England verlassen.

Neue RB Leipzig Transfergerüchte machen die Runde. So hat der italienischen Transferexperte Gianluca di Marzio seine Fühler ausgestreckt und erfahren, dass der SSC Neapel um die Dienste von Diego Demme buhlt. Ein Engagement in der Serie A dürfte für den defensiven Mittelfeldspieler durchaus interessant sein, zumal sein Vater Italiener ist. Aber ein Abschied im Januar Richtung Napoli ist wohl nahezu auszuschließen.

Demme-Wechsel zu Napoli im Winter ausgeschlossen

Denn Diego Demme ist unter Trainer Julian Nagelsmann im Mittelfeldzentrum gesetzt, verpasste für den Herbstmeister keine Partie in der Bundesliga und führte die Mannschaft zudem seit November als Kapitän aufs Feld. Die Roten Bullen sind zwar gerade im Mittelfeld personell gut und breit aufgestellt und dürften sich über attraktive Einnahmen in Höhe von rund 20 Millionen Euro für einen Demme-Verkauf freuen. Aber zugleich ist zu bezweifeln, dass der 28-Jährige selbst an einen kurzfristigen Abschied denkt. Zumal der nur 1,70 Meter große Rechtsfuß mit RB Leipzig in dieser Saison sehr gute Titelchancen hat. Das wird sich Demme, dessen Vertrag in Leipzig noch bis Ende Juni 2021 datiert ist, nicht entgehen lassen. Nach der Saison könnten die Karten allerdings neu gemischt werden.

Außerdem wird Demme beim SSC Neapel, die händeringend Verstärkung für das Mittelfeldzentrum suchen, auch offenbar nur als Plan B angesehen. Wunschspieler der Azzurri ist weiterhin der Slowake Stanislav Lobotka von Celta de Vigo, um den man schon seit Wochen buhlt.

Newcastle United heiß auf Bankdrücker Lookman

Deutlich realistischer sind die RB Leipzig Transfergerüchte um Ademola Lookman einzustufen. Der Angreifer, der in Leipzig in der Rückrunde 2017/18 als Leihspieler noch so überzeugte und für den RBL im Sommer noch 18 Millionen Euro an den FC Everton überwies, hat unter Nagelsmann einen schweren Stand. Nur drei Bundesligaeinsätze stehen in der laufenden Saison zu Buche. Angeblich will Newcastle United den wechselwilligen Engländer in seine Heimat zurückholen.

Das berichtet „Sky“. Demnach sollen die Magpies zeitnah eine Offerte in Leipzig einreichen, mit der sich die Klubverantwortlichen wahrscheinlich auch intensiv befassen würden. Spekuliert wird über ein Leihgeschäft mit Kaufoption.

Ilsanker will weg - Henrichs-Deal droht zu platzen

Zudem liebäugelt auch Linksverteidiger Stefan Ilsanker mit einem Weggang aus Leipzig noch in diesem Transferfenster. Die Bullen dürften dem Österreicher keine Steine in den Weg legen, zumal mit Wunschkandidat Benjamin Henrichs schon seit längerer Zeit ein neuer Außenverteidiger auserkoren wurde.

Doch der RB Leipzig Transfer könnte platzen. Denn die AS Monaco pocht auf eine Ablöse in Höhe von 25 Millionen Euro. Leipzigs Schmerzgrenze für den 22-Jährigen liegt dem Vernehmen nach bei 20 Millionen.