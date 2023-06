Transfergerüchte: Doppel-Abgang bei Union? H96 buhlt um Michel - Bochum & FCA wollen Seguin

Montag, 05.06.2023 - 09:49 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Beim 1. FC Union Berlin bahnen sich zwei Abgänge an. Stürmer Sven Michel will aufgrund mangelnder Spielpraxis die Eisernen verlassen und könnte in der 2. Liga bei Hannover 96 landen. Die Niedersachsen sind angeblich interessiert. Zweiter Abschiedskandidat ist mit Paul Seguin ein weiterer Ersatzspieler. Um den Mittelfeldakteur bemühen sich dem Vernehmen nach der VfL Bochum und FC Augsburg.

Am sportlichen Höhenflug des 1. FC Union Berlin in der abgelaufenen Saison, der in der sensationellen Qualifikation für die Champions League mündete, hatte Sven Michel nur einen überschaubaren Anteil. Zwar stand der 32-jährige Routinier in 21 Ligaspielen auf dem Rasen und brachte es auf 4 Scorerpunkte (3 Tore, 1 Vorlage). Musste sich dabei aber mit 477 Einsatzminuten und lediglich zwei Startelfeinsätzen zufriedengeben.

Union-Stürmer Sven Michel begehrt - Hannover 96 liebäugelt mit Verpflichtung

Zu wenig für Sven Michel, der schon im März seinen Unmut über sein Reservisten-Status im Stadion An der Alten Försterei kundtat. „Ich will mehr Fußball spielen und werde auch alles daran setzen, dass es klappt.“ Auf dem Transfermarkt ist der Stürmer, der Mitte Juli 33 Jahre alt wird, gefragt. Das machen aktuelle Union Berlin Transfergerüchte deutlich.

Wie die „Bild“ vermeldet, haben gleich mehrere Vereine aus der Bundesliga und 2. Bundesliga ein Auge auf den 1,77 Meter großen Angreifer geworfen. Der „kicker“ wird konkreter und bringt mit Hannover 96 einen möglichen Abnehmer ins Gespräch.

Sven Michel als Beier-Ersatz zu H96? Diese Ablöse verlangt Union Berlin

Die Hannover 96 Transfergerüchte um Sven Michel erscheinen plausibel. Denn der Zweitligist aus Niedersachsen, der als Tabellenzehnter über die Ziellinie kam, muss sich nach einem Stürmer-Ersatz für Maximilian Beier umschauen. Der 20-Jährige, der sieben Ligatreffer markierte, kehrt nach dem Ende seiner Leihe vorerst zur TSG Hoffenheim zurück.

Sven Michel könnte den Abgang kompensieren. Der 1. FC Union wird seinem wechselwilligen Joker keine Steine in den Weg und ruft der Transfernews zufolge eine angemessene Ablöse auf. Für einen Betrag im oberen sechsstelligen Bereich würden die Eisernen Michel die Freigabe erteilen. Der Linksfuß, der im Januar 2022 für 2,5 Millionen Euro vom SC Paderborn nach Köpenick gewechselt war, hat beim FCU noch einen Vertrag bis 2024.

Auch Paul Seguin mit Wechselwunsch - Bochum & Augsburg lauern

Auch Paul Seguin will Union Berlin schon wieder verlassen. Die Eisernen schnappten sich den 28-Jährigen erst im vergangenen Sommer ablösefrei vom damaligen Bundesliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth. Doch der 28-Jährige konnte sich nicht durchsetzen und wurde von Trainer Urs Fischer in den letzten Monaten nicht einmal mehr in den Spieltagskader berufen. An der starken Konkurrenz mit Rani Khedira, Janik Haberer, Morten Thorsby, Andras Schäfer oder Aïssa Laïdouni im Mittelfeldzentrum war für Seguin kaum ein Vorbeikommen.

Dennoch könnte Paul Seguin der Bundesliga erhalten bleiben. Denn wie der „kicker“ wissen lässt, steht der Spielgestalter beim FC Augsburg auf der Liste. Auch VfL Bochum Transfergerüchte ranken sich um den einstigen U21-Nationalspieler, dessen Marktwert auf 3 Millionen Euro taxiert wird.