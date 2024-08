Transfergerüchte: Mittelstürmer im Anflug? – Ilic Thema beim 1. FC Union Berlin?

Freitag, 30.08.2024 - 14:49 Uhr

Von: Asanka Schneider

Ist er die Lösung für die Neunerposition beim 1. FC Union Berlin? Andrej Ilic wird derzeit von diversen Medien mit den Eisernen in Verbindung gebracht. Der Bundesligist fahndet seit Wochen nach einem klassischen Mittelstürmer, der vor allem Jordan Konkurrenz machen soll und im besten Falle Tore garantiert.

Bekannt ist das Interesse an Ragnar Ache vom 1. FC Kaiserslautern, doch das Angebot in Höhe von rund 3,5 Millionen Euro schlug der Zweitligist aus. Eine Alternative muss also her und viel Zeit bleibt den Köpenickern aktuell nicht mehr, um zu handeln, denn der Transfermarkt schließt heute Abend um 20 Uhr seine Pforten. Die Lösung könnte also durchaus ein serbischer Angreifer sein, der momentan noch bei LOSC Lille unter Vertrag steht.

Wadenbeinbruch setzte Ilic außer Gefecht

Laut der französischen L´Équipe sollen die Berliner bereits mit dem Ligue-1-Teilnehmer weitestgehend einig sein. Lediglich ein paar Details müssen noch geklärt werden, um diesen Transfer einzutüten. Andrej Ilic wechselte erst im Februar aus Norwegen von Vålerenga Fotball Elite nach Frankreich. Lille legte für die Dienste des Mittelstürmers 3,75 Millionen Euro auf den Tisch und könnte ihn nun wieder gehen lassen.

Die Zusammenarbeit zwischen Ilic und LOSC Lille verlief bitter, denn nach seinem Debüt gegen Clermont Foot erlitt der Stürmer einen Wadenbeinbruch, wodurch der Rechtsfuß zahlreiche Partien ausfiel und somit auch sein Können nicht wirklich unter Beweis stellen konnte. Am Ende kam er auf 4 Partien für den französischen Klub.

Ilic statt Ache?

Die Zeichen stehen also auf Trennung und dem 1. FC Union Berlin wird nachgesagt, starkes Interesse am ehemaligen serbischen U21-Nationalspieler zu haben. Eine Alternative zu Ragnar Ache wäre er dennoch, wie seine Karrieredaten beweisen. Vereins- und wettbewerbsübergreifend stand Ilic in 169 Spielen auf dem Platz und erzielte dabei 65 Tore und legte zudem auch 22 Treffer auf.

Zum Vergleich: Ragnar Ache kommt auf 202 Partien während seiner Karriere und traf 71 Mal ins Schwarze. Ebenso steuerte er bis dato 22 Vorlagen bei. Beide Spieler verfügen zudem über exakt den gleichen Marktwert, welcher bei rund 3 Millionen Euro liegt. Andrej Ilic ist mit seinen 24 Jahren indes zwei Jahre jünger als der FCK-Stürmer.

Leihe oder Festverpflichtung?

Beim 1. FC Union Berlin könnte Andrej Ilic seiner noch recht jungen Karriere neuen Schwung verleihen. Unklar ist jedoch, ob es sich um eine Leihe oder um eine Festverpflichtung handeln soll. Sein Klub LOSC Lille dürfte jedoch in jedem Fall auf eine Ablöse pochen, da das Arbeitspapier des Serben noch bis zum Sommer 2027 Gültigkeit besitzt.

Welche Summe sich die Franzosen vorstellen, ist dem Bericht aktuell nicht zu entnehmen. Gut möglich also, dass es sich aufgrund seiner Verletzungshistorie um eine Leihe nebst Kaufoption handeln könnte. Dies wäre für die Hauptstädter wohl die risikoärmste Variante.