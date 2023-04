Transfergerüchte: In Gladbach außen vor - Marvin Friedrich zurück zu Union Berlin?

Donnerstag, 20.04.2023 - 08:48 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Bemüht sich der 1. FC Union Berlin um eine Rückholaktion von Marvin Friedrich? Der Innenverteidiger ist bei Borussia Mönchengladbach aufs Abstellgleis geraten und wird nun in der Bundesliga Gerüchteküche mit den Eisernen in Verbindung gebracht. Allerdings wäre für Friedrich eine ordentliche Ablösesumme fällig.

Erst im Januar 2022 war Marvin Friedrich für 5,5 Millionen Euro von Union Berlin nach Gladbach gewechselt. Er kam als absoluter FCU-Leistungsträger und Leader, doch bei der Borussia funktionierte der Verteidiger bislang überhaupt nicht. Friedrich wurde zum Bankdrücker degradiert und genießt offenbar kein großes Vertrauen von Gladbach-Trainer Daniel Farke. Mickrige drei Spielminuten stehen im Kalenderjahr zu Buche.

„Denkbar ist vieles“ - FCU-Manager Ruhnert befeuert Friedrich-Spekulationen

Obwohl Marvin Friedrich, der viel Frust schiebt, im Borussia-Park noch einen langfristigen Vertrag bis 2026, könnten das bisherige Missverständnis im Sommer sein vorzeitiges Ende finden. Der 1. FC Union scheint die angespannte Situation seines Ex-Spielers in Gladbach zu verfolgen und könnte die Chance auf eine Rückholaktion wittern.

Zumindest streut die „Bild“ entsprechende Union Berlin Transfergerüchte und heizt die Spekulationen durch Aussagen von Oliver Ruhnert an. Der Union-Manager, der ein gutes Verhältnis zu Marvin Friedrich pflegt, wird wie folgt zitiert: „Denkbar ist vieles und grundsätzlich schließen wir nichts aus.“

Diese Ablöse verlangt Gladbach für Marvin Friedrich

Laut aktueller Gladbach Transfergerüchte wollen die Fohlen den Innenverteidiger, der auch auf der rechten Abwehrseite aushelfen kann, im Sommer verkaufen. Als Ablöse schwebt der Borussia rund 5 Millionen Euro vor. Eine Summe, die dem Marktwert des 27-Jährigen entspricht. Für den 1. FCU zwar kein Pappenstiel, aber durchaus machbar. Allein eine mögliche Champions-League-Qualifikation würde dem Bundesliga-Dritten aus Köpenick reichlich finanziellen Spielraum für seine Transfertätigkeiten bescheren. Zudem könnte der ein oder andere Spielerverkauf die Kasse der Eisernen klingeln lassen.

Bei den Eisernen weiß man über die Qualitäten von Marvin Friedrich. In vier Jahren (2018 - 2022) absolvierte er 141 Pflichtspiele für Union, stand dabei nur einmal nicht in der Startelf! Der sensible Rechtsfuß hatte das volle Vertrauen von Trainer Urs Fischer. Denkbar, dass Friedrich unter dem Schweizer an alter Wirkungsstätte wieder aufblühen würde.

1. FC Union: Wäre eine Rückkehr von Marvin Friedrich sinnvoll?

Darüber hinaus wird der 1. FC Union für die kommende Saison Verstärkung für die Abwehr gebrauchen. Denn Timo Baumgartl, den die Rot-Weißen bis zum Saisonende von der PSV Eindhoven ausgeliehen haben, wird das Stadion An der Alten Försterei verlassen. Hinter der Zukunft von Paul Jaeckel steht derweil ein Fragezeichen, während Stammkraft Danilho Doekhi auf dem Transfermarkt begehrt ist.

Der Niederländer, der ablösefrei im vergangenen Sommer kam, hat sich bei Union Berlin prächtig entwickelt und steht etwa bei der AS Rom auf dem Zettel. Die Italiener baggerten bereits im Winter am 24-Jährigen, könnten bald einen neuen Vorstoß wagen. Marvin Friedrich käme als Doekhi-Ersatz in Frage. Praktisch: Am Sonntag gastiert der 1. FC Union im Rahmen des 29- Spieltags in Gladbach. In diesem Zuge könnten sich beide Seiten über einen möglichen Union Berlin Transfer von Friedrich austauschen.