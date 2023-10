Transfergerüchte: Holt Union Berlin Burnley-Torwart Arijanet Muric im Winter?

Dienstag, 17.10.2023 - 09:20 Uhr

Von: Asanka Schneider

Will der 1. FC Union Berlin im Winter auf dem Transfermarkt zuschlagen. Angesichts des bislang enttäuschen Saisonverlaufs und nach zuletzt sieben Pflichtspielpleiten in Folge durchaus denkbar. Mit Arijanet Muric ist nun ein neuer Torwart in Köpenick im Gespräch. Der kosovarische Nationalkeeper wurde beim FC Burnley vom Aufstiegshelden zum Bankdrücker degradiert.

Bedient sich Union Berlin in der Premier League? Laut „Sky“ haben die Eisernen ein Auge auf Arijanet Muric geworfen, der sich beim Aufsteiger FC Burnley derzeit mit der Rolle des Ersatztorwarts arrangieren muss. Doch für die Bank ist der 24-Jährige zu gut, vor allem nach seinen starken Leistungen in der abgelaufenen Saison, in der Muric als Stammkraft noch großen Anteil am Premier-League-Aufstieg der Clarets hatte.

Arijanet Muric: Neuer Rönnow-Konkurrent beim 1. FC Union?

Die Union Berlin Transfergerüchte um Arijanet Muric erscheinen auch durchaus plausibel. Zumal sich Frederik Rönnow beim deutschen Champions League-Teilnehmer in seinem letzten Vertragsjahr befindet. Ob die dänische Nummer 1 den 1. FC Union weiterhin erhalten bleibt, ist ungewiss. Dahinter befinden sich im FCU-Kader mit Sommer-Neuzugang Alexander Schwolow und Jakob Busk zwei Ersatzkeeper. Zudem haben die Eisernen noch Lennart Grill in der Hinterhand, der diese Saison auf Leihbasis beim Zweitligisten VfL Osnabrück verbringt.

Doch sollte es im Winter zu einem Union Berlin Transfer von Arijanet Muric kommen, würde dieser auch Ansprüche auf den Nummer-1-Status im Stadion An Alten Försterei erheben. Zurecht, nicht nur weil der 1,98 Meter Schlussmann einen Marktwert von 9 Millionen Euro hat.

Union Berlin lauert: Vergrault Burnley Aufstiegshelden Muric?

Muric kann auf eine bärenstarke Aufstiegssaison beim FC Burnley, die für den gebürtigen Schweizer im Sommer 2022 3 Millionen Euro Ablöse an Manchester City überwiesen, verweisen. Der großgewachsene Keeper war ein extrem sicher Rückhalt, kassierte in 41 Championship-Spielen gerade einmal 31 Gegentore. Gleich 19-mal hielt Muric seinen Kasten sauber. Zudem kann der Rechtsfuß 28 Länderspiele für den Kosovo vorweisen.

Dennoch setzte der FC Burnley seinem Aufstiegs-Keeper mit James Trafford, den man für 17,5 Millionen Euro ebenfalls von Man City holte, einen neuen Torwart vor die Nase. Der 21-jährige Engländer musste an den ersten acht Spieltagen der Premier League zwar schon 20-mal hinter sich greifen, am Reservisten-Status von Arijanet Muric änderte das bislang aber nichts.

Mit Kaufoption: 1. FCU könnte Burnley-Keeper Muric im Winter ausleihen

In der Union Berlin Transfernews von „Sky“ wird auch bereits über ein mögliches Transfermodell von Muric Richtung Köpenick spekuliert. Das wahrscheinlichste Szenario ist, dass die Eisernen Muric vom FC Burnley ausleihen und dabei eine Kaufoption eingeräumt bekommen. Vertraglich ist Arijanet Muric noch bis 2026 an die Clarets gebunden.

Der 24-Jährige ist in seiner noch jungen bisherigen Karriere bereits viel herumgekommen. Mit 19 wechselte Union-Flirt Muric 2015 von Grasshoppers Zürich in die Nachwuchsakademie von Manchester City, die ihn dann mehrfach verliehen. Die Leihstationen von Muric waren NAC Breda (Holland), FC Girona (Spanien), Willem II (Holland) und Adana Demirspor (Türkei), bis es 2022 zum FC Burnley ging. Im Winter könnte Arijanet Muric nun beim 1. FC Union in der Bundesliga aufschlagen.