Transfergerüchte: Bayern-Keeper Peretz Thema bei Union Berlin?

Sonntag, 02.06.2024 - 19:31 Uhr

Von: Asanka Schneider

Es gilt als ziemlich sicher, dass es bei Union Berlin in diesem Sommer erneut zu einem Kaderumbruch kommen wird. Im Grunde sucht der Klub auf allen Positionen nach Verstärkungen und dabei richtet sich der Blick wohl auch zum FC Bayern München. Ins Blickfeld geraten: Daniel Peretz! Der 23-jährige Keeper soll Spielpraxis erhalten.

Neben den Union Berlin Transfergerüchten, die im Übrigen durch die Boulevardzeitung „BILD“ gestreut werden, tauchen weitere Klubs aus dem Ausland auf, die wohl Interesse an einem Leihgeschäft gezeigt haben sollen. Aktuell ist nicht geplant, dass er den deutschen Rekordmeister dauerhaft verlassen soll.

Peretz Thema bei Union Berlin?

Um an Spielpraxis zu gelangen, möchte der FC Bayern seinen jungen Torwart verleihen. Glaubt man den aktuellen Transfergerüchten, so soll sich der 1. FC Union Berlin zumindest nach Daniel Peretz erkundigt haben. Die Eisernen gehen nach aktuellem Stand zwar mit vier Torhütern in die neue Saison, doch der Sprung zwischen den Pfosten in der Bundesliga dürfte für Rückkehrer Yannic Stein (noch zu früh kommen.

Zudem kommt noch Lennart Grill erstmal an die Alte Försterei zurück. Grill, der an den VfL Osnabrück verliehen wurde, durfte in den ersten 15 Partien seines Leihklubs in der 2. Liga im Kasten stehen, ehe er sich fortan nur noch auf der Ersatzbank wiederfand. Die Leihe von Yannic Stein ist noch verheerender verlaufen, denn beim VfB Lübeck durfte er lediglich drei Partien in der 3. Liga über die volle Distanz im Tor stehen.

Stein & Grill enttäuschten bei ihren Leihen

Beide Leihgeschäfte sollten dazu führen, dass sowohl Stein als auch Grill ihre Einsätze erhalten. Gut möglich, dass sie Union Berlin im Sommer verlassen. Bleiben also noch Frederik Rönnow und Alexander Schwolow. Rönnow fand im Laufe der vergangenen Saison zu alter Stärke zurück. Dennoch scheint es möglich, dass mit Daniel Peretz der Kampf um die Nummer 1 angeheizt werden soll.

Alexander Schwolow dürfte dann zur Nummer 3 ernannt werden. Käme also der Israeli nach Köpenick, müsste Trainer Bo Svensson sich zwischen Frederik Rönnow und Peretz entscheiden. Eine Festverpflichtung des Bayern-Keepers dürfte als ausgeschlossen gelten, da man in München mit seiner Entwicklung zufrieden sein soll. An Manuel Neuer gibt es jedoch kein Vorbeikommen für den israelischen Nationalspieler.

Zahlreiche Klubs strecken Fühler nach Peretz aus

Allerdings soll der 1. FC Union Berlin nicht der einzige potenzielle Abnehmer sein, der Interesse an Peretz gezeigt haben soll. Aus der spanischen La Liga wird beispielsweise der FC Villareal und Real Betis Sevilla genannt. Und auch aus der englischen Premier League scheint es mit Nottingham Forest einen weiteren Kandidaten zu geben, der ein Auge auf den Torhüter geworfen haben soll.

Komplettiert wird das vermeintliche Interesse des RSC Anderlecht, Celtic Glasgow und Bröndby IF. Scheinbar hat Peretz die Qual der Wahl. Ein Wechsel nach Berlin macht nur Sinn, wenn Stein und Grill den Klub verlassen. Der Kampf um den Platz zwischen den Pfosten, würde dann wohl zwischen Rönnow und Peretz entschieden werden.