Transfergerüchte: Union-Neuzugänge Hollerbach und Kaufmann begehrt

Dienstag, 22.08.2023 - 11:31 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der 1. FC Union Berlin hatte Benedict Hollerbach und Mikkel Kaufmann erst in diesem Sommer verpflichtet. Doch nun könnte beide Stürmer die Eisernen schon wieder verlassen - auf Leihbasis. Angesichts des Überangebots an Mittelstürmern im Union-Kader erscheint in beiden Fällen ein temporärer Abschied realistisch. Und Interesse anderer Klubs ist zu genüge vorhanden. Hannover 96 soll gleich beide Union-Angreifer auf dem Radar haben.

Sieben Mittelstürmer tummeln sich im Kader des 1. FC Union. Mit Kevin Volland und David Datro Fofana hat sich der Champions-League-Teilnehmer prominent auf der Neun verstärkt, aber auch der momentan gesetzte Kevin Behrens und Jordan heizen den Konkurrenzkampf an. Benedict Hollerbach und Mikkel Kaufmann, die der FCU in diesem Sommer für 4,7 Millionen Euro ebenfalls verpflichtete, stehen in der Stürmer-Hierarchie weit unten und müssen sich hintenanstellen.

Benedict Hollerbach & Mikkel Kaufmann - Hannover buhlt um FCU-Stürmer

Wenig verwunderlich wollen die Eisernen ihr Stürmer-Überangebot etwas ausdünnen, um bei den Bankdrückern keine schlechte Stimmung aufkommen zu lassen. Über mangelndes Interesse brauchen sich Benedict Hollerbach und auch Mikkel Kaufmann nicht beklagen. Die beiden Mittelstürmer sind auf dem Transfermarkt sehr gefragt.

Eine heiße Spur in diesen Union Berlin Transfergerüchten führt zu Hannover 96 in die 2. Liga. Die Niedersachsen befinden sich auf Stürmersuche und bekunden laut „Bild“ und „Neue Presse“ sowohl an Hollerbach als auch an Kaufmann Interesse. Gemäß der Hannover 96 Transfergerüchte wollen die Niedersachsen entweder Hollerbach oder Kaufmann ausleihen.

Kaufmann auch bei Heidenheim, St. Pauli & Düsseldorf ein Thema

Besonders Mikkel Kaufmann, den Union vom FC Kopenhagen holte, passt als großgewachsener und kopfballstarker Torjäger ins Beuteschema der Hannoveraner. Der 22-jährige Däne kennt die 2. Bundesliga noch besten aus seiner Zeit beim Hamburger SV und Karlsruher SC. Besonders letzte Saison, in der Kaufmann an den KSC ausgeliehen war, überzeugte der 1,89 Meter große Rechtsfuß und hinterließ mit 18 Scorerpunkten (10 Tore) nachhaltig Eindruck.

Doch gemäß einer Union Berlin Transfernews aus Dänemark steht Kaufmann längst nicht nur bei Hannover 96 auf dem Zettel. Wie „bold.dk“ zu berichten weiß, buhlen auch der Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim sowie mit dem FC St. Pauli und Fortuna Düsseldorf noch zwei weitere Zweitlistgen um den schnellen Angreifer.

H96-Konkurrenz! Zahlreiche Zweitligisten an Hollerbach dran

Ähnlich ist die Gemengelage bei Benedict Hollerbach. So sollen sich zahlreiche Klubs aus dem Bundesliga-Unterhaus um den 22-Jährigen bemühen. Doch abgesehen von Hannover 96 werden keine weiteren Vereinsnamen kundgetan. Der 1. FC Union hatte Hollerbach erst Ende Juli verpflichtet, zahlte 2 Millionen Euro Ablöse an den SV Wehen Wiesbaden.

Dort hatte Hollerbach mit insgesamt 17 Toren, davon drei in der Relegation gegen Arminia Bielefeld, maßgeblichen Anteil am Zweitliga-Aufstieg. Eine Leihstation in der 2. Liga würde dem Mittelstürmer in seiner Entwicklung sicher nicht schaden, zumal er bislang nie höher als 3. Liga spielte. Beim 1. FC Union müsste sich Hollerbach genau wie Kaufmann vorerst mit einem Bankplatz arrangieren.