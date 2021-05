Union Berlin Transfergerüchte: Serdar Dursun - ablösefreier Torjäger im Anflug?

Montag, 17.05.2021 - 09:10 Uhr

Von: Robert Freiberg

Auf dem 2. Bundesliga Transfermarkt ist Serdar Dursun eines der heißesten Eisen. Der Stürmer spielt in Darmstadt eine grandiose Saison, führt die Torschützenliste an und ist zudem ablösefrei zu haben. Kein Wunder, dass der Torjäger bei etlichen Klubs auf dem Wunschzettel steht. Nun scheint der 1. FC Union Berlin im Rennen um Dursun die Nase vorn zu haben.

Bei der Wahl seines künftigen Arbeitgebers hat Serdar Dursun die Qual der Wahl. Nachdem der 29-Jährige zuletzt in der Transfermarkt Gerüchteküche besonders mit dem FC Schalke aber auch Klubs wie Hamburger SV, Fortuna Düsseldorf oder Besiktas Istanbul gehandelt wurde, kristallisiert sich nun ein neuer Favorit im spannenden Transferpoker heraus: Union Berlin hat laut dem Portal „fussballtransfers.com“ die besten Karten auf die Dienste des Deutsch-Türken.

1. FC Union wohl Favorit auf Zweitliga-Toptorjäger Dursun

Dieser hatte am gestrigen Sonntag offiziell seinen Abschied vom SV Darmstadt 98 verkündet, wo sein Vertrag Ende Juni ausläuft. Ergo kann Dursun ablösefrei wechseln. In seinem letzten Heimspiel für die Lilien, für die er seit drei Jahren auf Torejagd geht, lieferte der Mittelstürmer noch einmal eine Gala. Vier Tore markierte Serdar Dursun beim 5:1-Kantersieg über den 1. FC Heidenheim.

Sollten sich die 1. FC Union Berlin Transfergerüchte um Dursun betätigen, würden die Eisernen einen echten Knipser in ihren Reihen begrüßen. Schließlich hat Dursun mit seinem jüngsten Viererpack auch die Führung in der 2. Liga Torschützenliste übernommen, die er nun mit 25 Toren vor Simon Terodde (23).

Traum rückt näher: Serdar Dursun erstmals in der Bundesliga

Auch in seinen ersten beiden Spielzeiten bei Darmstadt 98 hat der physisch starke und robuste Angreifer seinen Torjägerqualitäten mit insgesamt 30 Pflichtspieltreffer ordentlich unter Beweis gestellt. Doch vor allem in den vergangenen Wochen präsentiert sich Dursun besonders formstark und treffersicher. Die Traumquote lautet: 16 Tore in zwölf Ligaspielen!

Serdar Dursun, der vor seinem Darmstadt-Engagement bei der SpVgg Greuther Fürth eine durchwachsene Zeit erlebte, würde sich mit einem Union Berlin Transfer auch erstmals den Traum von der Bundesliga erfüllen. Dort kickte er bislang noch nie! Zudem könnten die Köpenicker mit der Aussicht auf die internationale Teilnahme locken, hat man doch als Tabellensiebter die Playoff-Teilnahme für die neugeschaffen Conference League im Auge.

1. FC Union kann Dursun gut gebrauchen

Wenn Serdar Dursun, der in Hamburg geboren und zwischen 2011 bis 2016 sein Geld in der Türkei verdiente, seine bestechende Form auch nur ansatzweise konservieren könnte, wäre er für die Eisernen eine willkommene und auch benötigte Offensivverstärkung. Zumal gleich drei Angreifer im Sommer das Stadion An der Alten Försterei verlassen werden und somit großer Handlungsbedarf besteht. Die drei Leihstürmer Joel Pohjanpalo (Bayer Leverkusen), Taiwo Awoniyi (FC Liverpool) und Petar Musa (Slavia Prag) werden nach aktuellem Stand Union wieder den Rücken kehren.

Mit der ablösefreien Verpflichtung von Mittelfeldmann Rani Khedira (FC Augsburg) und Verteidiger Paul Jaeckel (Greuther Fürth) haben die Eisernen bislang schon zweimal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Serdar Dursun wäre der dritte Deal sein…