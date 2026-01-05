Transfergerüchte: HSV an Fenerbahce-Keeper interessiert?

Montag, 05.01.2026 - 13:54 Uhr

Von: Asanka Schneider

Seit wenigen Tagen ist das Transferfenster geöffnet und auch beim Hamburger SV scheint man sich in diesem Winter verstärken zu wollen. Dabei geht es um die Torhüterposition, wobei der Klub dem Anschein nach einen passenden Ersatz für Daniel Peretz finden möchte, der die Rothosen so schnell wie möglich wohl verlassen möchte.

Bereits zum Trainingsauftakt war der Israeli nicht zugegen. Begründet wurde dieser Umstand mit „Problemen bei der Anreise“. Laut der Boulevardzeitung „Bild“ wurde er mit seinem Berater am Samstag bei Trainer Merlin Polzin vorstellig und so erklärte man den Verantwortlichen, dass er sich nicht imstande fühlt, am mannschaftlichen Training teilzunehmen. Peretz verweilte unterdessen im Kraftraum des Klubs.

Peretz zum FC Southampton?

Der 25-jährige soll ein Angebot des FC Southampton vorzuliegen haben, weshalb gemutmaßt wird, dass er aus diesem Grund nicht am Trainingsbetrieb der Hanseaten teilnehmen möchte. Aktuell ist der Torwart noch bis zum Sommer vom FC Bayern München ausgeliehen.

Beim Hamburger SV kommt Daniel Peretz allerdings nicht auf die Spielminuten, die sich alle Parteien gewünscht hatten. So durfte er nur in den vergangenen beiden Pokalspielen zwischen den Pfosten stehen. In der Bundesliga kam er zudem in dieser Saison noch gar nicht zum Einsatz. Zu wenig für die Ansprüche des israelischen Nationalspielers.

Irfan Can Egribayat ein Thema bei HSV?

Noch hat der Hamburger SV einen Leihabbruch nicht zugestimmt, was vor allem daran liegt, dass man selbst einen passenden Ersatz finden müsste. Dieser könnte allerdings schneller gefunden sein, als man annahm. Denn wie der türkische Sportjournalist Reşat Can Özbudak auf X (ehemals Twitter) berichtete, soll der Bundesligist ein Auge auf Irfan Can Egribayat geworfen haben.

Der 27-jährige steht aktuell bei Fenerbahce Istanbul unter Vertrag, wo er allerdings als Ersatztorhüter auftritt. Zu Beginn der Saison durfte Irfan Can Egribayat noch als Nummer 1 in die Saison gehen, fand sich dann aber schnell auf der Ersatzbank wieder. So kommt der ehemalige türkische U21-Nationalspieler in dieser Spielzeit wettbewerbsübergreifend auch nur auf sechs Einsätze. Davon drei in der Qualifikation zur Champions League.

Polnische Klubs ebenfalls interessiert

Irfan Can Egribayat selbst möchte gerne ins Ausland wechseln, wenn man den Gerüchten Glauben schenken kann. Beim Hamburger SV soll man daher auch auf offen für einen möglichen Transfer des Keepers sein. Nach Aussagen des Türken sollen auch polnische Klubs Interesse an ihm zeigen.

Unklar ist indes, ob sich der HSV mit einer Leihe oder mit einer Festverpflichtung Irfan Can Egribayats beschäftigt. Der Vertrag des Torwarts bei Fenerbahce Istanbul läuft zudem noch zwei Jahre. Sein Marktwert liegt aktuell bei rund 2 Millionen Euro.