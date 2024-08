Transfergerüchte: Union Berlin bietet für Youngster Noah Sadiki

Donnerstag, 08.08.2024 - 14:47 Uhr

Von: Asanka Schneider

Das Kommen und Gehen beim 1. FC Union Berlin ist man bereits seit Jahren gewohnt. Der Kader veränderte sich in den letzten Spielzeiten stetig und so ist es auch in diesem Sommer der Fall. Alex Kral hat den Verein gestern per Leihe verlassen und sich Espanyol Barcelona angeschlossen. Für Robin Gosens hingegen könnte es beim FC Turin weitergehen.

Auf der Zugangsseite hat sich gestern erneut etwas getan, denn Tom Rothe verlässt Borussia Dortmund und unterschrieb bei den Eisernen einen Vertrag. Der BVB hat aller Voraussicht sich eine Rückkaufklausel einbauen lassen. Nun baggert der FC Union anscheinend an Noah Sadiki, der bei Royale Union-Saint Gilloise unter Vertrag steht.

Welchen Plan hat Union Berlin mit Sadiki?

Das Union Berlin Transfergerücht streut der belgische Transferexperte Sacha Tavolieri am heutigen Tage. Und auch das Portal „Transfermarkt.de“ berichtet über diese Meldung. Der 19-jährige wäre ebenfalls einer für das Mittelfeld der Berliner. Er könnte die Position von Alex Kral einnehmen, doch hat man eigentlich ein Überangebot auf dieser Position.

Denkbar wäre es auch, dass Noah Sadiki als Vorgriff geholt werden könnte, falls FCU-Urgestein und Kapitän Christopher Trimmel in einem Jahr die Köpenicker verlassen sollte. Der Kongolese könnte nämlich auch hinten rechts auflaufen. Eben jene Position, die „Trimbo“ innehat.

Union Berlin mit erstem Angebot?

Noah Sadiki steht erst seit einem Jahr bei Royale Union-Saint Gilloise unter Vertrag. Für rund 1,4 Millionen Euro wechselte er damals vom RSC Anderlecht zu Union SG. Seitdem konnte er zugleich auch seinen Marktwert merklich erhöhen. Lag dieser bei seinem Transfer bei rund 2 Millionen Euro, legte er durch seine Leistungen satte 3 Millionen Euro obendrauf und landete dabei auf 5 Millionen Euro.

Bei dem belgischen Spitzenklub besitzt der 1,83 Meter große Mittelfeldspieler, der nicht nur im zentralen Mittelfeld und als Rechtsverteidiger, sondern auch auf der Sechs zum Einsatz kommen kann, einen Vertrag, der ihn bis zum Sommer 2027 an seinen Verein bindet. Den Meldungen zufolge sollen die Verantwortlichen des 1. FC Union Berlin bereits ein erstes Angebot eingereicht haben. Über dessen Höhe ist derzeit nichts durchgesickert.

Youngster Stammkraft bei Union SG

In der vergangenen Spielzeit konnte Noah Sadiki vor allem in der Schlussphase der Saison einen Stammplatz ergattern. Insgesamt durfte er in der Liga in 37 Partien mitwirken (1 Vorlage). Und auch in der Europa League sowie in der Conference League sammelte der Youngster wertvolle Erfahrungen.

Wettbewerbsübergreifend sammelte er 53 Einsätze (2 Vorlagen). Und auch in der gerade erst gestarteten Saison 2024/25 gehörte Sadiki direkt in den ersten beiden Partien zu den Stammkräften. Am vergangenen Wochenende konnte sich das Talent beim 3:1-Erfolg gegen Beershot VA mit einer Vorlage auszeichnen. Gut möglich, dass sich nun die Wege trennen werden.