Transfergerüchte: Union Berlin wird als Interessent für Houssem Aouar genannt

Donnerstag, 30.03.2023 - 10:28 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der 1. FC Union Berlin ist bekannt dafür, schon sehr frühzeitig den Kader für die neue Saison zu planen. Im Hintergrund dürfte auch jetzt schon die Kaderplanung laufen. Manager Oliver Ruhnert hat alle Hände voll zu tun. Gesucht wird auf jeden Fall jemand, der mit seiner Kreativität das Spiel der Ost-Berliner ankurbeln kann.

Genau jene Kreativität ist seit geraumer Zeit eine Baustelle, die es zu schließen gilt. Nun bringt der Twitter-Account von „Mercato français“ mit Houssem Aouar jemanden ins Spiel, der angeblich auch bei Union Berlin auf dem Zettel stehen soll.

Aouar war beim Medizincheck bei Eintracht Frankfurt

Hierbei sind jedoch einige Dinge fraglich und sehr nebulös. Aber der Reihe nach: Zunächst galt Eintracht Frankfurt als sehr sicherer Abnehmer, da Aouar seinen Klub Olympique Lyon im Sommer verlassen möchte. Der 24-jährige ehemalige französische Nationalspieler war bereits beim Medizincheck der Adlerträger, unterschrieb allerdings noch keinen Vertrag.

Im Grunde sehr kurios, was Union Berlin jedoch auch schon mit der Personalie Isco am eigenen Leib erfahren musste. Bekanntlich kam es im Nachgang zu Unstimmigkeiten zwischen der Berater- und Vereinsseite. Der Isco-Deal platzte! Gleiches scheint sich nun in Sachen Eintracht Frankfurt und Houssem Aouar abzuspielen.

SGE nimmt Abstand – Warnendes Beispiel für Union Berlin

Auch hier könnte der Berater die treibende Kraft sein. So soll Aouars Bruder, der Houssem vertritt, mehrere Optionen abklopfen. Die SGE will sich nicht am Nasenring durch die Arena führen lassen und nimmt augenscheinlich Abstand von einem Transfer des Mittelfeldspielers. Houssem selbst wird noch mit anderen Klubs in Verbindung gebracht. Darunter der 1. FC Union Berlin!

Kurios sind auch die Meldungen, wenn es darum geht, welche Ablösesumme bei einem Vereinswechsel aufgerufen werden. Laut dem Portal „transfermarkt.de“ besitzt der Mittelfeldspieler, der mittlerweile einen Verbandswechsel vollzog und nun für die algerische Nationalmannschaft auflaufen, einen Vertrag bis zum Sommer 2023. Damit wäre er ablösefrei zu haben.

Unstimmigkeiten in Sachen Ablöseforderungen Lyons

Dennoch kursieren Summen in der Transfermarkt Gerüchteküche, wonach Olympique Lyon 14 Millionen Euro Ablöse fordern soll. Der AC Parma soll ebenfalls am Spieler dran sein – plötzlich ist die Rede von 12,7 Millionen Euro Ablöse. Es ist ziemlich schwer, hier Licht ins Dunkel zu bringen! Fakt ist, dass Houssem Aouar bei einem ablösefreien Transfer auf ein Handgeld bestehen wird.

Gegenüber Eintracht Frankfurt, wo man den Transfer bereits als sehr sicher einstufte, soll dieses Handgeld rund 5 Millionen Euro betragen. Nicht unüblich, wenn man bedenkt, dass Houssem Aouar ablösefrei wäre und die Vereine eben jene Zahlung einsparen würden.

Aouars Marktwert rauscht seit 2020 in den Keller

Wie dem auch sei, das Union Berlin Transfergerücht um den Mittelfeldspieler von Olympique Lyon besteht. Die Frage ist nur, lässt sich Manager Oliver Ruhnert auf irgendwelche Spielchen des Beraters ein? Sicherlich nicht! Houssem Aouars Leistungen müssen zudem mit Vorsicht genossen werden, auch wenn er drei Jahren einen Marktwert von 55 Millionen Euro aufwies.

Zu jener Zeit war die Einschätzung treffend. Das änderte sich mittlerweile, denn Aouar erlebte seit diesem Höchstwert 8 Abstufungen des Portals „transfermarkt.de“. Sein Marktwert rauschte bis auf aktuell 15 Millionen Euro in den Keller. Damit wäre er neben Sheraldo Becker immerhin der wertvollste Spieler im Kader, sofern die Eisernen den Spieler verpflichten würden.

Houssem Aouar bei Olympique Lyon auf dem Abstellgleis

Sein Können auf dem Platz ist unbestritten, auch wenn er diese in den letzten Monaten nur unzureichnend auf dem Platz brachte. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass Houssem Aouar in dieser Saison mit zahlreichen Verletzungen zu kämpfen hatte. So laborierte er zu Beginn der Spielzeit an den Folgen einer Verletzung im Fußgelenk. Später war es eine Muskelverletzung, die ihm zusetzte und ein Pferdekuss. Im Februar fiel er zwei Spieler aus – der Grund der Verletzung ist unbekannt.

Aktuell ist er fit, kommt aber über die Rolle des Ergänzungsspielers nicht hinaus. Vor der Länderspielpause durfte er beim 1:1 gegen den FC Nantes 16 Minuten mitwirken. Insgesamt kommt Aouar in dieser Saison wettbewerbsübergreifend auf 12 Einsätze (1 Tor / 1 Vorlage), in denen er 461 Spielminuten aufzuweisen hat. Zu wenig für seine Ansprüche, die er indes auf dem Platz mit guten Leistungen nicht bestätigen konnte.

AS Rom, Neapel und Sevilla ebenfalls interessiert

Was bleibt also unterm Strich? Eintracht Frankfurt ist raus aus der Nummer. Heiße Spuren führen in die italienische Serie A, wo der SSC Neapel und die AS Rom ihre Fühler nach dem zentralen Mittelfeldspieler ausgestreckt haben sollen. Aus der spanischen La Liga soll zudem Betis Sevilla Interesse an einem Transfer gezeigt haben.

Aus dem Bauch heraus würde man meinen, dass man in Köpenick den Namen Aouar schnell von der Shortlist gestrichen haben dürfte, nachdem man die Ereignisse in Frankfurt aus der Ferne beobachtet hat. Auch sein Marktwertabsturz dürfte nicht gerade für einen Union Berlin Transfer sprechen. Es müsste also mit dem Teufel zugehen, wenn Aouar in Köpenick aufschlagen würde.