TSG Hoffenheim Transfergerüchte: Umworbenes PSG-Talent Dina Ebimbe im Anflug?

Mittwoch, 21.07.2021 - 10:33 Uhr

Von: Robert Freiberg

Die TSG Hoffenheim bemühte sich in den vergangenen Wochen vermehrt um Nachwuchskräfte aus der Jugendabteilung von Paris St. Germain. Bislang vergebens, am Ende machten andere Klubs das Rennen. Nun starten die Kraichgauer einen weiteren Versuch. Diesmal gibt es TSG 1899 Hoffenheim Transfergerüchte um Junior Dina Ebimbe die Runde.

Die TSG Hoffenheim befasst sich offenbar mit einer Verpflichtung von Junior Dina Ebimbe, wie das Portal „fussballtransfers.com“ erfahren haben will. Der 20-Jährige von der PSG ist allein schon aufgrund seiner Vielseitigkeit ein interessantes Transferziel für die Hoffenheimer. Denn der junge Franzose kann nicht nur auf seiner angestammten rechten offensiven Außenbahn für Betrieb sorgen.

Hoffenheim-Flirt Dina Ebimbe ohne Perspektive bei PSG

Darüber hinaus ist der laufstarke Dina Ebimbe auch auf dem linken Flügel einsetzbar und kann notfalls auch im Mittelfeldzentrum aushelfen. Ein echter Allrounder, der bei Paris St. Germain aber keinerlei Perspektive hat. In dem vor Superstars nur so strotzendem Team von Trainer Mauricio Pochettino ist die Konkurrenz schlicht zu groß und gut.

Nicht umsonst verbrachte das PSG-Talent die letzten beiden Jahre auf Leihbasis bei anderen Klubs. In der Saison 2018/19 war Dina Ebimbe an den französischen Zweitligisten AC Le Havre verliehen, bei denen er unangefochtener Stammspieler war. Die abgelaufene Spielzeit verbrachte der 1,83 Meter große Rechtsfuß beim FCO Dijon. Mit den Ost-Franzosen stieg er zwar als abgeschlagenes Schlusslicht aus der Ligue 1 ab.

Dina Ebimbe für 4 Mio. zur TSG Hoffenheim?

Nichtsdestotrotz zählte Junior Dina Ebimbe zu den wenigen Konstanten und wusste mit seinen Leistungen zu gefallen. Am Ende standen 31 Pflichtspieleinsätze zu Buche, in denen der Franzose mit kamerunischen Wurzeln je ein Tor und eine Vorlage verbuchte. Trotz Kaufoption in Höhe von 4 Millionen Euro verzichtete der FCO Dijon nach dem Abstieg auf eine Festverpflichtung des Flügelspielers.

Nun könnte die TSG Hoffenheim den Zuschlag erhalten. Die Ablöseforderung von Paris SG für Dina Ebimbe dürfte weiterhin im Bereich von 4 Millionen Euro liegen, wenngleich sein Marktwert mit 6 Millionen taxiert wird. Sollte es zu einem TSG Hoffenheim Transfer kommen, wäre Dina Ebimbe der erste ablösepflichtige Neuzugang im Team von Trainer Sebastian Hoeneß, die bislang mit Linksverteidiger David Raum sowie den beiden defensiven Mittelfeldakteuren Sebastian Rudy und Angelo Stiller drei ablösefreie Neuzugänge begrüßten.

Begehrter Dina Ebimbe: Bundesliga Wechselgerüchte im Winter

Junior Dina Ebimbe, der auch ein Länderspiel für die französische U21-Auswahl vorweisen kann, war übrigens schon im Winter Bestandteil einiger Bundesliga Transfergerüchte und stand bei Bayer Leverkusen und dem SC Freiburg auf dem Zettel.

Aber auch in der Gegenwart ist der Youngster auf dem Transfermarkt eine durchaus gefragte Personalie. Aus der Ligue 1 werden AS Saint-Étienne und Aufsteiger RC Lens als potenzielle Abnehmer gehandelt. Während mit Bristol City, Birmingham City und Nottingham Forrest gleich drei englische Zweitligisten Dina Ebimbe schöne Augen machen. Für Hoffenheim zwar allesamt ernstzunehmende Konkurrenten, die man aber dennoch im Transferpoker ausstechen könnte.