Hertha BSC Transfergerüchte: Interesse an Schalke-Star Suat Serdar! Auch Bayer ist dran

Mittwoch, 26.05.2021 - 09:27 Uhr

Von: Robert Freiberg

Dem FC Schalke 04 steht nach dem Abstieg ein personeller Mega-Umbruch ins Haus. Rund 20 Akteure werden die Knappen verlassen. Darunter wohl auch Suat Serdar. Allein dessen Gehalt will und wird sich der Revierklub in der kommenden Zweitliga-Saison mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht leisten wollen. Gemäß aktueller Bundesliga Transfergerüchte haben sich mit Hertha BSC und Bayer Leverkusen auch schon zwei Interessenten für den zentralen Mittelfeldspieler gefunden.

Besonders für die Berliner würde eine Verpflichtung von Suat Serdar durchaus Sinn ergeben. Schließlich muss Hertha BSC vor allem im Mittelfeldzentrum einige Abgänge verkraften. Weltmeister Sami Khedira beendet seine Karriere und Leihspieler Mattéo Guendouzi kehrt zum FC Arsenal zurück. Eduard Löwen spielt derweil keine große Rolle in den Zukunftsplänen des Hauptstadtklubs und könnte im Sommer ebenfalls die Biege machen.

Arne Maier kehrt zur Hertha zurück

Zwar kehrt mit Arne Maier, der die letzte Saison auf Leihbasis bei Arminia Bielefeld verbrachte, ein Spieler für das Zentrum an die Spree zurück. Doch Maier hat seine Stärken eher auf der defensiven Acht, während Suat Serdar mit Vorliebe den offensiveren Part in der Schaltzentrale bekleidet. Für diese Position hätten die Blau-Weißen für die kommende Saison einzig Stammkraft Vladimir Darida in der Hinterhand. Serdar ist daher trotz seiner sportlichen Talfahrt zweifelsohne ein geeigneter und interessanter Kandidat für einen Hertha BSC Transfer.

Zumal der 24-Jährige, der vor eineinhalb Jahren noch einer der besten Spieler der Bundesliga auf seiner Position war und den Sprung zum Nationalspieler schaffte, auch deutlich unter Marktwert zu haben sein dürfte. Dieser wird aktuell mit 11 Millionen Euro angegeben. Vor einem Jahr lag er noch bei 25 Millionen! Doch neben dem Abstieg und finanzielle Engpässe bringen den FC Schalke im Transferpoker um Suat Serdar alles andere in eine starke Verhandlungsposition.

Hertha BSC: Suat Serdar Wechselgerüchte realistisch?

Darüber hinaus hat der laufstarke Rechtsfuß auf Schalke nur noch einen Vertrag bis 2022. Zudem hat der vierfache DFB-Kicker nach vielen Verletzungen in den letzten beiden Spielzeiten immer noch nicht zur Top-Form gefunden.

Dennoch ist das Potenzial und die Qualität von Serdar, der in der Vorsaison mit sieben Ligatreffern noch torgefährlichster Schalker war, trotz seiner zurückliegenden Albtraum-Saison (nur 1 Tor in 25 Ligaspielen) bekannt und die Hertha BSC Transfergerüchte um den Deutsch-Türken, die „Sport1“ in die Bundesliga Gerüchteküche brachte, als realistisch einzustufen.

Auch Bayer Leverkusen schielt auf Serdar

Aber wenig überraschend liebäugelt nicht nur die Alte Dame aus Berlin mit einer Serdar Verpflichtung, die schätzungsweise fünf bis sechs Millionen Euro plus etwaiger Bonuszahlungen kosten dürfte.

Auch Bayer Leverkusen soll dem Bericht zufolge seine Fühler nach dem Box-to-Box-Spieler ausstrecken. Der Werksklub kann immerhin mit der Teilnahme an der Europa League locken. Sollten sich die Bayer Leverkusen Transfergerüchte um Serdar bestätigen, ist mit einem spannenden Transfergerangel zu rechnen. Der schwächelnde Mittelfeldspieler könnte mit einem Wechsel seine zuletzt lahmende Karriere wieder ankurbeln.