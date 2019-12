Transfergerüchte: Unions Andersson auf dem Zettel vom HSV & Stuttgart

Mittwoch, 11.12.2019 - 14:50 Uhr

Von: Asanka Schneider

Beim 1. FC Union Berlin machen viele Leute sehr viel richtig, wie der aktuelle Tabellenplatz in der Bundesliga beweist. Der Aufsteiger macht im Grunde dort weiter, wo man in der 2. Liga aufgehört hat. Nachdem der Saisonstart etwas ins Stottern kam, hat sich die Mannschaft von Trainer Urs Fischer gefangen.

Mittlerweile ist man zuhause im Stadion An der Alten Försterei zur wahren Heimmacht geworden. Platz 4 in der Heimtabelle. Die letzten vier Heimpartien konnten alle zu Null gewonnen werden und vorne knipst der Schwede Sebastian Andersson ein Tor nach dem anderen. Rosige Zeiten stehen den Eisernen ins Haus, wenn das so weitergeht.

Sebastian Andersson weckt Begehrlichkeiten

Bei aller Euphorie wecken die Leistungen der Köpenicker Begehrlichkeiten bei der Konkurrenz. Und so berichtet die „Berliner Zeitung“, dass Sebastian Andersson auf dem Zettel einiger Klubs stehen soll. Der Schwede übertrifft die Erwartungen und hat bereits 8 Saisontore auf dem Konto. Grund genug, um sich mit ihm genauer zu beschäftigen.

Dabei tauchen nun Transfergerüchte um seine Person aus, die durch die Presse geistern. So wird berichtet, dass der 28-jährige zwar noch einen Vertrag bis 2020 bei den Köpenickern besitzt, aber gleichzeitig ist es wohl auch unklar, was es mit einer ominösen Klausel auf sich hat. Demnach könnte es wohl sein, dass Andersson über dem Saisonende hinaus ein Eiserner bliebe.

Stuttgart und HSV an Andersson interessiert?

Die 1. FC Union Berlin Transfergerüchte machen davor jedoch nicht halt und so wird der schwedische Nationalspieler mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht. Günstig wäre er jedoch nicht zu haben, wenn man seinen aktuellen Marktwert von rund 2,5 Millionen Euro in Betracht zieht. Allerdings ist die Frage ungeklärt, wen er im Angriff der Schwaben verdrängen soll. Die Stuttgarter sind im Angriff gut besetzt und bei einem Aufstieg sehnt man sich sicherlich nach einem Spieler, der etwas jünger sein dürfte.

Beim Hamburger SV ist Andersson wohl auch ein Thema. Vor allem passt das Transfergerücht, da der HSV-Aufsichtsrat wohl laut „Sport Bild“ grünes Licht für zwei Transfers im Winter gab. So sucht der Nordklub einen Stürmer und einen Außenverteidiger. Unwahrscheinlich ist jedoch, dass Sebastian Andersson einen Wechsel im Winter anstrebt.

Wird Andersson bei Premier League Angebot schwach?

Der Spieler selbst pokert anscheinend um seine Zukunft, denn sein erklärtes Ziel könnte in England zu finden sein. Andersson selbst äußerte sich bereits wie folgt zu seiner Zukunft: „Ich fokussiere mich auf die letzten Spiele vor der Winterpause und dann werden wir sehen. Ich mag es in Deutschland sehr, ich denke, die Liga passt zu mir. Aber wenn ein gutes Angebot aus England kommt, wer weiß ...“

In Köpenick ist man daher etwas gelassener, denn ablösefrei wird man Andersson nicht ziehen lassen. Die Frage ist nur, ob es am Ende auf einen Wechsel zum Hamburger SV oder gar zum VfB Stuttgart hinausläuft oder ein Transfer in die Premier League anstünde. Gut möglich, dass er aber auch beim 1. FC Union Berlin bleibt.