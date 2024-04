Transfergerüchte: Schalke 04 & VfL Bochum im Rennen um Mark Gevorgyan?

Freitag, 19.04.2024 - 14:30 Uhr

Von: Asanka Schneider

Offiziell konnte der FC Schalke 04 für die neue Saison noch keinen Transfer bestätigen, doch dem Vernehmen nach soll man sich bereits mit Anton Donkor einig sein. Er wäre einer für die linke Abwehrseite und zugleich hat man anscheinend ein junges Talent ins Auge gefasst, der sein Pendant für die rechte Abwehrseite sein soll.

Die Rede ist von Mark Gevorgyan, der aktuell beim FC Liefering in der 2. österreichischen Liga unter Vertrag steht. Doch am 18-jährigen Talent sollen noch weitere Klubs Interesse gezeigt haben, wie das Portal „Fussballtransfers.com“ aktuell berichtet. Beispielsweise beschäftigt sich wohl der VfL Bochum mit dem Youngster.

Gevorgyan wünscht sich mehr Spielanteile

Hierbei soll der FC Schalke 04 jedoch schon ein Stück weiter sein, denn Königsblau wird nachgesagt, sich im Austausch mit dem Rechtsverteidiger zu befinden. Als sogenannter Mentalitätsspieler würde er hervorragend ins Schalker Mannschaftsgefüge passen, wie das besagte Medien erklärt.

Ausgebildet wurde der 1,74 Meter große Abwehrspieler übrigens in der Akademie von RB Salzburg. Seit 2 Jahren spielt er allerdings beim FC Liefering, wo er jedoch nicht die Spielzeit erhält, die sich das junge Abwehrtalent wünscht. Ein Tapetenwechsel wäre wohl wünschenswert – so jedenfalls der Tenor aus seinem Umfeld.

Schalke 04 vor ablösefreien Transfer?

Beim FC Schalke 04 ist indes noch nicht klar, in welcher Liga man in der kommenden Saison antreten wird. Die Knappen stecken im Abstiegskampf fest und müssen hoffen, den Klassenerhalt in der 2. Liga zu packen. Gut für S04: Mark Gevorgyan wäre im Sommer ablösefrei zu haben, da sein Vertrag ausläuft.

Zuletzt setzte Trainer Onur Cinel immer seltener auf das Talent. So kommt der junge Abwehrspieler in der laufenden Saison auf lediglich 11 Einsätze in der Liga. In der UEFA Youth League durfte Gevorgyan in 5 von 7 Partien mitwirken. Wettbewerbsübergreifend stehen 16 Partien zu Buche (1 Vorlage).

VfL Bochum & weitere Klubs mit Interesse?

Neben den FC Schalke 04 Transfergerüchten um seine Person, tauchen auch aktuell VfL Bochum Transfergerüchte auf, die sich mit Gevorgyan beschäftigen. Der Pottklub soll ebenfalls heiß auf eine ablösefreie Verpflichtung des Youngsters sein. Doch es gibt weitere Interessenten an seiner Person.

Rapid Wien, Hellas Verona und der US Lecce haben Mark Gevorgyan ebenfalls auf dem Radar. Der 18-jährige hat also die Qual der Wahl, denn an Interessenten mangelt es derweil nicht. Auf jeden Fall könnte ein Transfer ihn zum nächsten Karriereschritt verhelfen.