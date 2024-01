Transfergerüchte: Schalke 04 auf Verteidiger-Suche? – Matus Kmet im Visier

Mittwoch, 17.01.2024 - 12:23 Uhr

Von: Asanka Schneider

Befindet sich der FC Schalke 04 auf Verteidigersuche? Allem Anschein schon, wie slowakische Medien aktuell zu berichten wissen. Dabei soll Matus Kmet ins Visier von Königsblau geraten sein. Der 23-jährige Rechtsverteidiger soll jedoch auch das Interesse von Feyenoord Rotterdam auf sich gezogen haben.

Befeuert werden die Schalke 04 Transfergerüchte zudem von seinem Berater Richard Cech, der davon berichtet, dass S04 seinen Klienten bereits mehrfach vor Ort beobachtet hatte. Doch der Reihe nach, denn Matus Kmet dürfte deutschen Fans kaum ein Begriff sein. Sport-90 stellt den Slowaken etwas genauer vor.

Torgefährlicher Verteidiger auf dem Schirm von S04

Aktuell steht Kmet bei AS Trencin in der ersten slowakischen Liga unter Vertrag. Im Januar wechselte er von MFK Ruzomberok zur AS Trencin, wo er zwischenzeitlich seinen Marktwert von 250.000€ auf aktuell 550.000€ steigern konnte. Für AS Trencin absolvierte Matus Kmet bis dato 82 Partien, in denen ihm 6 Treffer und unglaubliche 26 Torvorlangen gelingen sollten.

Davon erzielte der Rechtsverteidiger in dieser Spielzeit einen Treffer und legte 9 weitere Tore für seine Kollegen auf. Werte, die sich absolut sehen lassen können. Matus Kmet hat sich mit seinen Leistungen indes in den Kader der slowakischen Nationalmannschaft katapultiert. Auf sein Debüt muss er nach seiner Berufung jedoch noch warten.

Kmet polvalent einsetzbar

Der 1,72 Meter große Rechtsverteidiger wird nicht ohne Grund von den Scouts des FC Schalke 04 beobachtet. Kmet dürfte noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen sein. Vor allem sein junges Alter und seine Entwicklungsmöglichkeiten dürften Schalke 04 auf den Plan gerufen haben.

Der Rechtsfuß passt hervorragend ins Profil der Knappen, denn Matus Kmet ist nicht nur jung, sondern kann polyvalent eingesetzt werden. Neben der Rechtsverteidigerposition kann der Slowake auch auf Rechtsaußen aufgeboten werden. Und ebenso wäre er einer für die Kreativabteilung, denn im offensiven Mittelfeld fühlt sich Kmet ebenfalls wohl.

Auch Feyenoord Rotterdam zeigt Interesse

Kein Wunder also, dass aktuelle Schalke 04 Transfergerüchte Sinn machen. Aber Vorsicht, denn neben dem FC Schalke soll auch mit Feyenoord Rotterdam ein weiterer sehr namhafter europäischer Topklub auf den jungen Verteidiger aufmerksam geworden sein.

Auch wenn der niederländische Traditionsklub ebenfalls ein Auge auf Matus Kmet geworfen haben sollte, so haben weder die Schalke-Bosse noch Feyenoord-Vertreter ein offizielles Angebot an AS Trencin gerichtet. Ein Wechsel im Winter ist durchaus denkbar, auch wenn Kmet noch bis zum Sommer 2025 bei seinem Klub unter Vertrag steht.