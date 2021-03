Transfergerüchte: Bayer Leverkusen und SC Freiburg jagen PSG-Talent Ebimbe

Mittwoch, 03.03.2021 - 09:40 Uhr

Von: Asanka Schneider

So langsam biegt die Bundesliga in den Endspurt der Saison ein und zugleich geht auch die Kaderplanung für die kommende Spielzeit los. So beispielsweise bei Bayer 04 Leverkusen, denn der Werksklub soll erneut in Frankreich auf ein vielversprechendes Talent aufmerksam geworden sein, wie das Portal „Foot Mercato“ zu berichten weiß.

Konkurrenz bekommt der Bundesligist wohl vom Konkurrenten des SC Freiburg, der ebenfalls am 20-jährigen Éric Ebimbe dran sein soll. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist dabei auszuschließen, da noch weitere Klubs am Flügelstürmer Interesse gezeigt haben.

Ebimbe aktuell von PSG an Dijon verliehen

Éric Ebimbe dürfte in Deutschland für die meisten Fans noch recht unbekannt sein, auch wenn er beim französischen Spitzenklub Paris St. Germain unter Vertrag steht. Aktuell ist er an Dijon FCO bis zum Saisonende ausgeliehen. Der Tabellenletzte der französischen Ligue besitzt allerdings eine Kaufoption in Höhe von rund 4 Millionen Euro.

Paris St. Germain wiederum könnte den Franzosen, der auch Wurzeln aus Kamerun in sich trägt, per Rückkaufoption an die Seine zurückholen. Im Grunde entscheidet Paris St. Germain über die weitere Zukunft des Rechtsaußen, der zudem auch im rechten und im zentralen Mittelfeld zum Einsatz kommen kann.

Bayer Leverkusen an Ebimbe interessiert

Für Dijon kam Ebimbe in dieser Saison wettbewerbsübergreifend zu 25 Einsätzen, in denen er einen Treffer erzielen und ein weiteres Tor vorbereiten konnte. Die Werte sind nicht herausragend, was aber Peter Bosz nicht davon abhalten soll, Ebimbe intensiv beobachten zu lassen.

Man sei wohl von den Fähigkeiten Ebimbes angetan und so könnte ein möglicher Bayer 04 Transfer einen ähnlichen Verlauf nehmen, wie jener von Moussa Diaby, der im Sommer 2019 ebenfalls in sehr jungen Jahren von Paris St. Germain an den Rhein wechselte.

Dijon mit Kaufoption für PSG-Juwel

Die Bayer 04 Leverkusen Transfergerüchte beschäftigen sich auch in der Transfermarkt Gerüchteküche mit dem französischen U21-Nationalspieler, dem eine rosige Zukunft vorhergesagt wird. Auf sein Debüt bei den Profis von PSG muss er bis dato warten!

Ein Schnäppchen könnte ein Wechsel von Ebimbe durchaus werden, denn mit einem Marktwert von rund 6 Millionen Euro wäre der 1,83 Meter große Flügelflitzer auch in Zeiten der Corona-Pandemie zu bezahlen, zumal Dijon „lediglich“ 4 Millionen Euro auf den Tisch legen müsste!

SC Freiburg ebenfalls im Rennen

Neben Bayer 04 Leverkusen buhlt wohl auch der SC Freiburg um die Dienste des Juniorennationalspielers. So soll Éric Ebimbe auf dem Zettel des Sportclubs stehen. Wie die Chancen auf einen Transfer in den Breisgau stehen, ist derweil ungewiss.

Die SC Freiburg Transfergerüchte beschäftigen sich dennoch mit einem möglichen Transfer des Rechtsfußes, auch wenn Klubs wie Stades Rennes, OSC Lille oder auch Montpellier am Spieler Interesse gezeigt haben. Führt der Weg dennoch im Sommer in die Bundesliga? Freiburg und Leverkusen wären dann wohl die jeweiligen Adressen.