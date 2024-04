ANZEIGE

Transfergerüchte: SC Freiburg mischt bei Wunderkind Yasin Özcan mit

Sonntag, 14.04.2024 - 11:49 Uhr

Von: Asanka Schneider

Interessantes spielt sich gerade in der Transfermarkt Gerüchteküche ab, denn es geht um ein türkisches Talent, welches gerade einmal 17 Jahre alt ist und bereits mehr als Einsätze in der türkischen Süper Lig aufweisen kann. Sein Name: Yasin Özcan – unter Vertrag bei Kasimpasa! Wahrscheinlich kennen die meisten Fußballfans den jungen Mann nicht, wenn man sich nicht gerade zufällig für die türkische Liga interessieren sollte.

Das Ganze ist aus mehreren Gründen recht spannend, denn diverse türkische Medien und Kanäle streuen aktuelle SC Freiburg Transfergerüchte, die den Sport-Club mit dem 17-jährigen Wunderkind in Verbindung bringen. In seinem Heimatland wird ihm jetzt schon eine große Karriere vorausgesagt.

Özcan bei Kasimpasa absolut gesetzt

Yasin Özcan durchlief einige U-Nationalmannschaften der Türkei und feierte im Sommer des vergangenen Jahres sein Debüt in der U21 kurz nachdem er 17 Jahre alt wurde, wo er als Innenverteidiger eingesetzt wird. Die gleiche Position nimmt er auch bei seinem aktuellen Verein wahr, wobei Özcan auch als Linksverteidiger und im linken Mittelfeld eingesetzt werden kann.

Bemerkenswert dabei ist, dass sich der Youngster als Stammkraft und gleichzeitiger Leistungsträger aufschwingen konnte. In der laufenden Saison kommt er auf Vereinsebene auf 35 Einsätze (2 Tore / 1 Vorlage). Und dabei steht er erst zu Beginn seiner Karriere. In der Süper Lig lief er insgesamt 55 Mal auf und erzielte dabei insgesamt 4 Treffer und legte zwei weitere Tore auf.

Mega-Talent mit Marktwertsteigerung

Mit Yasin Özcan ist also durchaus zu rechnen und daher ist es auch kein Wunder, dass die Scouts des SC Freiburg den Verteidiger auf dem Schirm haben. Es hat jedoch auch einen Hauch von Wetten im Fußball, da Özcan noch sehr jung ist und man seine weitere Entwicklung abwarten muss. Seriöse Wettanbieter ohne Oasis aufzusuchen, dürfte wahrscheinlich einfacher sein, als die Zukunft des türkischen Mega-Talents vorherzusagen.

Bei Kasimpasa verfügt der 17-jährige Allrounder allerdings auch noch über einen Vertrag bis zum Sommer 2026. Soll heißen, der SC Freiburg oder auch andere Klubs, die den Youngster ins Visier nehmen, müssen ordentlich für einen Transfer blechen. Sein aktueller Marktwert liegt bei 4,5 Millionen Euro – Tendenz steigend.

Erinnerungen an Söyüncü werden wach

Laut den Medienberichten verlangt Kasimpasa eine Ablöse zwischen 7 bis 8 Millionen Euro. Viel Geld für einen Teenager, der jedoch über jede Menge Erfahrung im Profifußball verfügt. Neben dem Sport-Club soll auch Lille am Innenverteidiger Interesse gezeigt haben. Seine Leistungen werden also nicht nur in der türkischen Liga, sondern auch in der Bundesliga und in der französischen Ligue 1 registriert.

Es wäre nicht das erste Mal, dass sich die Breisgauer mit einem recht jungen, türkischen Talent verstärkten. Man denke nur an Çağlar Söyüncü zurück, der mit 19 Jahren für rund 7,93 Millionen Euro von Altinordu zum SC wechselte. Zwei Jahre später wechselte er für mehr als 21 Millionen Euro zu Leicester City in die Premier League. Höchster Marktwert: 45 Millionen Euro. Eine ähnliche Entwicklung könnte auch Özcan erleben.