SC Freiburg Transfergerüchte: Kolo Muani - Leipzig- & Frankfurt-Flirt im Gespräch

Dienstag, 06.04.2021 - 12:27 Uhr

Von: Robert Freiberg

Der Stürmer Randal Kolo Muani sorgt weiterhin für Bundesliga Transfergerüchte. Nun soll der 22-Jährige des FC Nantes auch beim SC Freiburg ein Thema sein. Im Breisgau könnte man einen jungen Angreifer gut gebrauchen. Doch der Youngster ist nicht nur in der Bundesliga gefragt.

Der SC Freiburg bewegt sich in der Bundesliga im gesicherten Mittelfeld und kann entspannt die Personalplanungen für die kommenden Saison angehen. Beim Tabellenzehnten steht unter anderem ein neuer Stürmer auf der Einkaufsliste. Dieser könnte laut „footmercato.net“ in Frankreich gefunden worden sein. Denn angeblich liebäugelt der SCF mit einer Verpflichtung von Randal Kolo Muani. Der junge Franzose verdient sein Geld derzeit beim FC Nantes in der Ligue 1.

SC Freiburg hätte Bedarf für Stürmer Kolo Muani

Ein Abschied im Sommer ist durchaus realistisch. Zum einen hat Kolo Muani in Nantes nur noch Vertrag bis Sommer 2022, sodass sich mit dem 1,87 Meter großen Rechtsfuß einzig in der kommenden Transferperiode noch eine gute Ablöse einstreichen ließe. Eine Verlängerung ist derzeit nicht absehbar. Zum anderen wird der FC Nantes von akuten Abstiegssorgen geplagt. Muss der Traditionsklub den Gang in die 2. Liga antreten, ist Kolo Muani zu den heißesten Verkaufskandidaten zu zählen.

Die SC Freiburg Transfergerüchte um den jungen Franzosen mit kongolesischen Wurzeln sind durchaus plausibel. Denn der Sport-Club könnte einen weiteren Angreifer gut gebrauchen. So ist etwa Routinier Nils Petersen nicht mehr der Jüngste oder Lucas Höler zu harmlos und uneffektiv.

Kolo Muani: SC Freiburg Transfer für 5 Mio.?

Randal Kolo Muani glänzt in Nantes aber seinerseits nicht gerade als klassischer Vollstrecker. Zwar ist der französische Junioren-Nationalspieler, der kürzlich auch bei der U21-EM zum Einsatz kam, absoluter Stammspieler. Markierte bei 30 Ligaeinsätze im Saisonverlauf aber lediglich 5 Tore. Hinzu kommen 5 Torvorlage. Dennoch hält man in Freiburg offenbar große Stücke auf Kolo Muani und könnte den begehrten Stürmer mit guten Chancen auf einen Stammplatz ködern.

Für einen SC Freiburg Transfer müssten die Breisgauer aber wohl eine Ablöse im Bereich von rund 5 Millionen Euro auf den Tisch legen. Das entspricht dem aktuellen Marktwert von Kolo Muani. Für die Süddeutschen alles andere als ein Pappenstiel. Außerdem machen dem Stürmer in der Transfermarkt Gerüchteküche noch weitere Klubs schöne Augen.

Auch Freiburg und Leipzig an Kolo Muani dran?

Aus der Bundesliga werden mit Eintracht Frankfurt und RB Leipzig zwei namhafte Interessenten aufgeführt. Allerdings dürfen weder die Eintracht Frankfurt Transfergerüchte um Randal Kolo Muani als auch die RB Leipzig Transfergerüchte nicht zu hoch gehangen werden. Beide Teams hatten sich im vergangenen Januar nach dem Nantes-Stürmer erkundigt. Doch das Interesse konkretisierte sich seitdem nicht.

Ansonsten sind noch der englische Zweitligist FC Watford, der sich auf Aufstiegskurs Richtung Premier League befindet, und der belgische Spitzenklub FC Brügge an Kolo Muani dran.