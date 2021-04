Transfergerüchte: RB Leipzig an Daka dran – Hwang in die Premier League?

Donnerstag, 29.04.2021 - 10:13 Uhr

Von: Asanka Schneider

Es sind turbulente Zeiten, in denen sich Bundesligist RB Leipzig befindet. Die sportliche Leitung wechselt und wird zum Teil den Klub verlassen. Julian Nagelsmann wechselt zur kommenden Saison zum FC Bayern München und erfüllt sich damit einen Jugendtraum.

Markus Krösche wird die Roten Bullen ebenfalls verlassen, sodass ein kleiner Umbruch in der Führungsetage bevorsteht. Das Tagesgeschäft muss weitergehen und damit einhergehend auch die Kaderplanung für die kommende Saison.

Patson Daka: Tormaschine im Blick von RB Leipzig

Diverse RB Leipzig Transfergerüchte sind derzeit in Umlauf. Dabei beschäftigt sich beispielsweise das Portal „Transfermarkt.de“ mit einem möglichen Transfer von Patson Daka, der bei RB Salzburg, also der österreichischen Filiale des Brausekonzerns sein Geld verdient.

Dem Vernehmen nach sollen die Sachsen am 22-jährigen Mittelstürmer starkes Interesse gezeigt haben. Kein Wunder, denn Daka schießt in der dortigen Bundesliga alles kurz und klein. So traf er in 24 Partien satte 24 Mal. Hinzu kommen noch 5 Vorlagen, die der Sambier in der laufenden Saison beisteuerte.

Hee-chan Hwang enttäuscht in Leipzig

Werte, die beeindrucken! Ganz anders als bei Hee-chan Hwang, der im vergangenen Sommer ebenfalls aus Salzburg in die Messestadt wechselte. 9 Millionen Euro hatte die Roten Bullen für den Südkoreaner auf den Tisch gelegt. Der Betrag kann durch bestimmte Boni noch auf 14 Millionen Euro anwachsen.

Leider zeigte Hee-chan Hwang nur zu selten, dass er seine Ablöse gerechtfertigt. In der laufenden Saison kommt der 25-jährige Mittelstürmer auf lediglich 283 Spielminuten (15 Einsätze). Ein Treffer oder gar eine Torvorlage sollten ihm dabei nicht gelingen. Im DFB-Pokal war er bisher mit 2 Treffern und einem Assist mit dabei.

West Ham United & FC Everton an Hee-chan Hwang dran

Zu wenig aus Sicht der Leipziger, die sich mit seinem Transfer in die Bundesliga mehr erwartet haben dürften. Die Zeichen stehen auf Trennung und erste Interessenten gibt es wohl auch schon, wie Journalist Florian Plettenberg via Twitter berichtet.

So sollen gleich zwei Klubs aus der englischen Premier League die Fühler nach Hwang ausstrecken! Die Rede ist hierbei vom FC Everton und von West Ham United, wenn man den Meldungen aus der Transfermarkt Gerüchteküche Glauben schenken kann.

15 Mio.€ für Hwang?

Interessant bei dem Transfergerücht ist, dass beide Klubs wohl kein Leihgeschäft anpeilen, sondern einen direkten Kauf des Spielers, der bei RB Leipzig noch Vertrag bis zum Sommer 2025 besitzt. Als mögliche Ablösesumme stehen wohl rund 15 Millionen Euro im Raum! Das wäre im Übrigen genau der Marktwert, den Hee-chan Hwang im Sommer 2020 laut Transfermarkt.de aufwies.

Die Liaison zwischen RB Leipzig und dem Südkoreaner dürfte sich tatsächlich in diesem Sommer auflösen, denn sollte tatsächlich Daka geholt werden, wäre Hwang wohl kaum bereit, noch ein Jahr auf der Bank zu sitzen!

Daka als 19. Profi von Salzburg nach Leipzig?

Spannend dürften beide Personalien werden, denn klar ist, würde man sich mit RB Salzburg über einen Wechsel von Patson Daka einig werden, dann wäre der Weg für Hwang auf jeden Fall frei.Durch die Verbundenheit im RB-Konzern dürfte ein Transfer Dakas nur eine Frage der Zeit sein. Es wäre im Übrigen der 19. Wechsel eines Spielers von RB Salzburg, der zu den Sachsen in die Bundesliga wechseln würde.

Für Patson Daka wäre ein Wechsel in die Bundesliga der nächste logische Schritt in seiner Karriere. In den nächsten Wochen sollte man zumindest intern einen möglichen transfer besprochen haben, denn die Dienstwege im Konzern sind recht kurz!