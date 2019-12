Transfergerüchte: RB Leipzig nimmt Anlauf bei Benjamin Henrichs

Montag, 09.12.2019 - 09:25 Uhr

Von: Asanka Schneider

Auch wenn Borussia Mönchengladbach am Wochenende mit 2:1 gegen Bayern München gewann, so lauert dahinter RB Leipzig auf Platz 2. Die Nagelsmann-Truppe eilt aktuell von Sieg zu Sieg und nimmt die Spitze ins Visier. Der Klub ist nur ein Punkt hinter den Fohlen und hofft auf einen Ausrutscher des Rivalen.

Bisher konnte einer den Roten Bullen nicht sonderlich weiterhelfen, Punkte für den etwaigen Meistertitel zu sammeln. Die Rede ist von Marcelo Saracchi, der im Sommer 2018 für 12 Millionen Euro von River Plate nach Leipzig in die Bundesliga wechselte.

Saracchi per Leihe zu Galatasaray Istanbul?

Bisher stand der 21-jährige Uruguayer in dieser Saison lediglich 176 Minuten in der Bundesliga auf dem Platz und 70 Minuten in der Champions League. Im DFB-Pokal durfte er zudem nur 20 Minuten sein Können auf dem Rasen unter Beweis stellen. Eigentlich zu wenig für seine Ansprüche und so ereilen uns interessante Transfergerüchte um seine Person.

Laut dem französischen Journalisten Manu Lonjon soll nämlich Galatasaray Istanbul ein Auge auf den Linksverteidiger geworfen haben. Angedacht wäre wohl ein Leihgeschäft, welches den Spieler in die türkische Süper Lig spülen könnte. Für beide Seiten wäre dies wohl eine interessante Option, denn bei Galatasaray Istanbul könnte Marcelo Saracchi mehr Einsatzzeiten erhalten und RB Leipzig könnte im Anschluss möglicherweise einen erstarkten Spieler zurückerhalten. Aktuell belegt Galatasaray Istanbul nur den 6. Platz und hinkt den Erwartungen hinterher.

Benjamin Henrichs hinterlegt Wechselwunsch

Über die genauen Details des Transfergerüchts um Marcelo Saracchi ist weiter nichts bekannt. Auf der anderen Seite könnte ein Spieler RB Leipzig im kommenden Sommer verstärken, der auch schon in der letzten Transferperiode auf dem Zettel der Sachsen stand. Dabei handelt es sich laut RB Leipzig Transfergerüchten, die der „kicker“ vermeldet um Benjamin Henrichs vom AS Monaco.

Dort habe er wohl schon seinen Wechselwunsch hinterlegt. Henrichs kam im Sommer 2018 von Bayer Leverkusen nach Monaco, wo er noch einen Vertrag bis 2023 besitzt. Für die Monegassen konnte er in dieser Spielzeit noch nicht allzu viele Partien absolvieren, da er an den Folgen einer Fußverletzung laborierte.

RB Leipzig mit erneutem Versuch bei Henrichs?

Am Samstag stand der 22-jährige Rechtsverteidiger dann wieder im Kader, kam aber nicht zum Einsatz. Der deutsche U21-Nationalspieler ist flexibel einsetzbar, also genau das, was sich Julian Nagelsmann von seinen Spielern wünscht. So kann Henrichs sowohl auf der rechten als auch auf der linken Abwehrseite agieren und zudem auch im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden.

Ein Wechsel in die Bundesliga zu RB Leipzig hätte auch für Henrichs einen Vorteil. So wäre er wieder näher im Fokus für die deutsche Nationalmannschaft! Der Wechsel im vergangenen Sommer scheiterte, obwohl RB Leipzig wohl 10 Millionen Euro über Henrichs´Marktwert bot. Es bleibt also abzuwarten, welches Angebot AS Monaco annehmen würde, wenn die Leipziger Henrichs tatsächlich im Sommer oder gar im Winter verpflichten möchten. Die Transfermarkt Bundesliga Gerüchte sind also wieder am Brodeln.