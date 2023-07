Transfergerüchte: Wechselt Nico Elvedi von Bor. M´Gladbach zur AS Monaco?

Montag, 03.07.2023 - 09:03 Uhr

Von: Robert Freiburg - Asanka Schneider

Bei Borussia Mönchengladbach bahnt sich ein weiterer namhafter Abgang an. Nico Elvedi wird in der Gladbach Gerüchteküche ohnehin als Verkaufskandidat gehandelt, nun könnte es den Innenverteidiger zur AS Monaco ziehen. Treibende Kraft hinter diesem möglichen Deal könnte Adi Hütter sein. Der Ex-Gladbach-Trainer steht vor einem Engagement im Fürstentum und könnte Ex-Schützling Elvedi an die Côte d’Azur ködern.

Mit Marcus Thuram (zu Inter Mailand), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) und Lars Stindl (KSC) haben bereits drei Leistungsträger den Borussia-Park ablösefrei verlassen. Nächster im Bunde könnte Nico Elvedi sein, der jedoch Borussia M’gladbach noch eine ordentliche Ablösesumme in die klammen Kassen spülen könnte.

Re-Union mit Adi Hütter? Nico Elvedi bei AS Monaco im Gespräch

Das Fan-Portal „Gladbach Live“ bringt Gladbach Transfergerüchte in Umlauf, wonach Nico Elvedi die Fohlen Richtung AS Monaco verlassen könnte. Eine plausible Transfernews. Denn Adi Hütter soll den Trainerposten beim Ligue-1-Klub übernehmen. Laut „Bild“ haben sich Trainer und Verein mündlich auf eine Zusammenarbeit geeinigt.

Der österreichische Fußballlehrer war in der Saison 2021/22 bei Borussia Mönchengladbach tätig, ehe es nach der Spielzeit zur Trainerentlassung kam. Und Hütter scheint sich bei der Suche nach Verstärkung für seinen künftigen Arbeitgeber beim Ex-Klub vom Niederrhein bedienen zu wollen.

Gladbach winkt ordentliche Ablöse bei Elvedi-Verkauf

Obwohl Nico Elvedi seit Jahren Stammkraft in der Abwehr der Borussia ist, würden die Fohlen dem Innenverteidiger keine Steine in den Weg legen. Vertraglich ist der Schweizer Nationalspieler nur noch bis Juni 2024 gebunden. Entsprechend winkt Gladbach in diesem Sommer letztmals die Möglichkeit, eine ansprechende Ablöse für den 26-Jährige zu kassieren.

Der Marktwert von Elvedi wird aktuell auf 18 Millionen Euro beziffert, Gladbach wäre aber angesichts der kurzen Restlaufzeit seines Arbeitspapiers auch mit weniger zufrieden. Eine zweistellige Millionen-Summe würde der 1,89 Meter große Rechtsfuß, der bereits seit 2015 für den Bundesligisten seine Schuhe schnürt, aber locker einbringen.

Gladbach-Abschied möglich: Elvedi unter Hütter gesetzt

Was die Gladbach Transfernews rund um Elvedi und Monaco weiter befeuert, ist die Tatsache, dass der erfahrene Innenverteidiger unter Adi Hütter eine feste Größe war. Unter Hütter absolvierte Nico Elvedi 2021/22 28 von möglichen 34 Partien in der Bundesliga. Wenn der Verteidiger einsatzbereit war, spielte er immer. Durchaus denkbar, dass sich Elvedi daher einer erneuten Zusammenarbeit mit Hütter bei der AS Monaco vorstellen kann. Wenngleich sich die Monegassen in der abgelaufenen Saison als Tabellensechster nicht für das internationale Geschäft qualifizierten.

Neben Hütter würde Elvedi im Fürstentum noch einen weiteren ehemaligen Weggefährten aus Gladbach und aktuellen Schweizer Nationalmannschaftskollegen treffen: Breel Embolo! Der 26-Jährige war erst vor einem Jahr für 12,5 Millionen Euro von Gladbach nach Monaco gewechselt. Embolo zählt zum erweiterten Stammpersonal und könnte Elvedi zusätzlich einen Wechsel in die Ligue 1 schmackhaft machen.