Transfergerüchte: Unterschreibt Max Kruse heute beim 1. FC Union Berlin?

Donnerstag, 06.08.2020 - 14:57 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Nachricht, dass Max Kruse demnächst wieder in der Bundesliga spielen wird, schlug mächtig ein. Sofort tauchten Transfergerüchte um den 32-jährigen in der Presse auf, die den Stürmer mit einigen Klubs in Verbindung brachten. Vor allem eine Rückkehr zum SV Werder Bremen wurde lange Zeit als sicher eingestuft.

Nun vermeldeten beide Seiten kürzlich, dass es zwar Gespräche gab, aber eine Einigung ausblieb. Der vertraglose Angreifer ist also weiterhin auf dem Markt. Auch in Berlin wurde Max Kruse gesichtet, sodass einige Union Berlin Transfergerüchte rund um seine Person im Blätterwald auftauchten.

Max Kruse sagt Werder Bremen ab

Einiges dürfte wohl an den Transfer News rund um den ehemaligen deutschen Nationalspieler dran gewesen sein, denn die Spur führt weiterhin in die Alte Försterei. Der 1. FC Union buhlt bereits seit wenigen Wochen um die Dienste des Linksfußes, der seinen Vertrag bei Fenerbahçe Istanbul fristlos kündigte, nachdem er auf Gehaltszahlungen warten musste.

Mit seiner Ankündigung, demnächst wieder in der deutschen Beletage des Fußballs spielen zu werden, löste er einige interessante Transfergerüchte aus. Neben dem SV Werder Bremen soll wohl auch der FC Schalke 04 am 1,80m großen Stürmer dran sein. Fraglich ist jedoch, ob der Pott-Klub finanziell dieses Engagement auf soliden Füßen gestellt bekäme.

Oliver Ruhnert mit tollem Coup auf dem Transfermarkt?

Der 1. FC Union Berlin ist finanziell auch nicht auf Rosen gebettet. Allerdings ist man dafür bekannt, mit Oliver Ruhnert einen Geschäftsführer in seinen Reihen zu wissen, der für sein hervorragendes Verhandlungsgeschick bekannt ist. So lotste er bereits vor ein paar Tagen Robin Knoche zu den Eisernen und in der letzten Saison Neven Subotic und Christian Gentner.

Folgt nun der nächste Streich? Es sieht alles danach aus, als würden die Köpenicker die Konkurrenz im Buhlen um Max Kruse abermals ausstechen können. Bei den Unionern würde Kruse wahrscheinlich sofort gesetzt sein. Für die Berliner wäre dieser Transfer ein absoluter Coup seitens der Geschäftsführung.

Kruse-Vorstellung noch heute?

Noch ist aber nicht alles in trockenen Tüchern, wie die „Deichstube“ berichtet, denn es müssen noch ein paar Kleinigkeiten und der Medizincheck erfolgen. Hierbei dürfte aber nicht mehr viel schiefgehen, sodass aus dem 1. FC Union Berlin Transfergerücht eine wasserdichte Transfermeldung werden dürfte.

Angeblich soll der FCU heute noch die Verpflichtung des Routiniers bekanntgegeben werden. Der Transfer von Max Kruse wäre dann die neunte Verpflichtung in diesem Sommer. Neben Marius Bülter, dessen Kaufoption mag bereits vor Wochen zog, wechselte Knoche (vorher VfL Wolfsburg), Endo (Yokohama F. Marines), Griesbeck (1. FC Heidenheim), Luthe (FC Augsburg), Schlotterbeck (SC Freiburg) und Cedric Teuchert (FC Schalke 04) an die Wuhle.