Transfergerüchte: Lucas Tousart von Union Berlin zu Stade Rennes?

Dienstag, 16.01.2024 - 19:20 Uhr

Von: Asanka Schneider

Das Transferkarussell dreht sich bei Union Berlin immer schneller. Man möchte den aktuellen Kader ausdünnen und hat bereits mit Leonardo Bonucci (Fenerbahce Istanbul), Keita Endo (FC Tokyo), Yannic Stein (VfB Lübeck) Aljoscha Kemlein (FC St. Pauli) und mit David Fofana (FC Chelsea) fünf Spieler abgegeben.

Sheraldo Becker wird zudem mit Real Sociedad in Verbindung gebracht und nun könnte auch noch Lucas Tousart das Weite suchen. Wie die renommierte „L´Équipe“ berichtet, soll der FC Stade Rennes am Sechser interessiert sein. Der 26-jährige soll einer von mehreren Spielern sein, die auf der Shortlist des französischen Klubs stehen soll, falls Nemanja Matic den Klub in diesem Winter verlassen sollte.

Tousart als Schnäppchen zu Union Berlin

Wie Matic wäre auch Tousart einer für die Sechs und damit wäre es ein positionsgetreuer Zugang für Stade Rennes, sollte dieser Union Berlin Transfer über die Bühne gehen. Lucas Tousart wechselte vor Beginn der Saison nach drei Spielzeiten von Hertha BSC zum Stadtrivalen nach Köpenick.

Nach dem Abstieg von Hertha BSC in die 2. Liga war die Alte Dame auf Transfererlöse angewiesen. Für eine Schnäppchensumme von 2,8 Millionen Euro wechselte er zu den Eisernen, wo er bis dato auf 13 Einsätze kommt. Ein Tor sollte ihm dabei nicht gelingen. Lediglich eine Torvorlage in der Champions League bei der 2:3-Niederlage gegen den SC Braga im Berliner Olympiastadion konnte Tousart beisteuern.

Bei Union Berlin auf dem Abstellgleis

Zuletzt stand Lucas Tousart am Wochenende beim torlosen Remis auswärts beim SC Freiburg für eine Spielminute auf dem Platz. Davor fehlte der Franzose in 7 Partien. Im November durfte er für 7 Minuten bei der 0:3-Pleite gegen Eintracht Frankfurt mitwirken. Insgesamt verlief seine bisherige Zeit bei Union Berlin eher ernüchternd. Lediglich 551 Minuten sammelte er im Trikot der Köpenicker.

Unter Trainer Nenad Bjelica wurde er sogar seltener als bei Ex-Trainer Urs Fischer eingesetzt. Die Zeichen stehen auf Trennung, denn Tousart ist auf dem Abstellgleis geraten bzw., kam beim FCU nie richtig an. Wie lange er dort noch unter Vertrag steht, ist derzeit unbekannt. Sein Marktwert sank in den letzten Monaten weiter. War er bei seinem Wechsel zu Hertha BSC noch 25 Millionen Euro wert, so sind es aktuell nur noch 7 Millionen Euro.

Yorbe Vertessen wohl zu den Eisernen

Auch beim 1. FC Union Berlin büßte Lucas Tousart zwei Millionen Euro an Marktwert ein. Der ehemalige französische U23-Nationalspieler kommt bei Union Berlin auf keinen grünen Zweig. Stade Rennes denkt dennoch über einen Transfer nach. Gut möglich, dass die Berliner mit einem Verkauf des Franzosen noch ein Transferplus erwirtschaften.

Mit dem Erlös könnte ein neuer Spieler an die Wuhle geholt werden. Im Gespräch ist beispielsweise Yorbe Vertessen. Der FC Union soll dem Vernehmen nach eine Einigung mit PSV Eindhoven erzielt haben, wenn man den aktuellen Transfergerüchten Glauben schenken kann. Ob ein 1:1-Ersatz für Tousart verpflichtet wird, muss beobachtet werden.