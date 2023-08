Transfergerüchte: Rückkehr? KSC an Bochum-Stürmer Simon Zoller dran

Donnerstag, 31.08.2023 - 09:50 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Anzeichen verdichten sich, dass Simon Zoller den VfL Bochum noch in diesem Transferfenster verlässt. Der Stürmer steht in der 2. Liga hoch im Kurs. Zu den Interessenten soll auch sein Ex-Klub Karlsruher SC gehören. Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf sollen sich ebenfalls in Lauerstellung befinden. Bochum wird Zoller derweil keine Steine in den Weg legen.

Rückholaktion die Zweite? Mit Lars Stindl hatte der Karlsruher SC bereits einen ehemaligen Spieler in diesem Sommer verpflichtet. Der Offensivakteur, der aus Gladbach kam, kehrte nach 13 Jahren in den Wildpark zurück. Nun könnte es Simon Zoller Stindl gleichmachen. Denn der KSC soll ein Auge auf seinen Ex-Spieler geworfen haben.

Karlsruher SC will wohl Simon Zoller zurück - VfL Bochum kooperativ

Diese fast schon romantisch anmutende KSC Transfergerüchte brachte „RevierSport“ in Umlauf. Demnach hat sich der VfL Bochum bereit erklärt, Simon Zoller die Freigabe für einem sofortigen Wechsel zu erteilen. Der Bundesligist weiß einen verdienten Spieler wie Zoller zu würdigen und zeigt sich auch in puncto Ablösesumme kooperativ.

Vertraglich ist der 32-Jährige, der vergangene Saison noch zum erweiterten Stammpersonal gehörte, aktuell aber einen schweren Stand und VfL-Coach Thomas Letsch hat, auch nur noch bis 2024 an den Revierklub gebunden. Zudem würde der VfL mit Zoller einen Besserverdiener von der Gehaltsliste bekommen. Sollte tatsächlich der Karlsruher SC den Zoller-Poker für sich entscheiden, muss sich der erfahrene Mittelstürmer zu finanziellen Einbußen bereiterklären.

Zoller-Konkurrenz für KSC: Hannover & Düsseldorf mischen mit

Allerdings hat der Karlsruher SC im Werben um Simon Zoller Konkurrenz aus der eigenen Liga. Denn auch Hannover 96 Transfergerüchte begleiten den Rechtsfuß dieser Tage. Darüber hinaus wurde Fortuna Düsseldorf heiß gehandelt und die Rheinländer schienen in der Pole-Position zu sein.

Allerdings hat Zoller-Berater Markus Peter die Fortuna Düsseldorf Transfergerüchte dementiert, wonach sich sein Mandant mit Düsseldorf bereits einig sein soll. Das wird man beim KSC mit Wohlwollen zur Kenntnis nehmen. Und das Interesse der Badener an Simon Zoller ist naheliegend.

KSC & Simon Zoller: Schließt sich der Kreis nach 11 Jahren?

Nicht nur, weil sich der KSC ohnehin auf Stürmersuche befindet und sich in diesem Zusammenhang vage Hoffnungen auf eine Rückkehr von Mikkel Kaufmann machte, der sich in diesem Sommer dem 1. FC Union Berlin angeschlossen hat. Sondern auch, weil Simon Zoller eine KSC-Vergangenheit hat.

Der Angreifer war zwischen 2008 bis 2012 im Wildparkstadion aktiv, spielte erst in der Jugend und schaffte schließlich über die 2. Mannschaft den Sprung zu den Profis. Elf Jahre später könnte sich für Zoller der Kreis mit einem KSC Transfer schließen. Ob sich die Karlsruher SC Transfergerüchte um Simon Zoller weiter erhärten, wird sich alsbald zeigen. Denn am Freitag, den 1. September (18 Uhr) macht der Transfermarkt seine Pforten dicht!