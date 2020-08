Transfergerüchte: Hertha BSC & SC Freiburg nehmen Lepinjica ins Visier

Freitag, 14.08.2020 - 08:38 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Transfermarkt Gerüchteküche kommt wohl bis Anfang Oktober kaum zur Ruhe, denn das Transferfenster schließt für die deutschen Klubs erst zum 5. Oktober. Viel Zeit also, um auf dem Transfermarkt tätig zu werden oder auch, um den einen oder anderen Spieler abzugeben.

Die neureiche Hertha aus Berlin hat für die anstehende Saison beispielsweise bereits mit Lucas Tousart, den man schon im Winter verpflichtet hatte, Deyovaisio Zeefuik und mit Alexander Schwolow drei neue Spieler unter Vertrag genommen.

“Novi List“ bringt Sechser mit Hertha BSC in Verbindung

Weitere Spieler sollen im Sommer ebenfalls zu Hertha BSC wechseln, wobei der Klub sagt, dass man es nicht eilig habe und die Einnahmen durch die Invests von Lars Windhorst mit Bedacht einsetzen möchte. Wie die kroatische Tageszeitung „Novi List“ heute berichtet, sollen die Charlottenburger jedoch ein Talent auf dem Schirm haben, welches aktuell bei HNK Rijeka spielt.

Der 21-jährige defensive Mittelfeldspieler Ivan Lepinjica hatte nicht nur mit seinen Auftritten gegen NK Lokomotiva Zagreb und im Spiel gegen Hajduk Split geglänzt, sondern eben auch in einigen anderen Partien. Dabei kam er sowohl in der Liga als auch in der Qualifikation zur Europa League zum Einsatz.

Lepinjica vor dem nächsten Karriereschritt?

Insgesamt bestritt der kroatische U21-Nationalspieler wettbewerbsübergreifend 36 Partien in der abgelaufenen Spielzeit (1 Treffer). Die Scouts von Hertha BSC sollen auf das Talent aufmerksam geworden sein und den Spieler beobachten. Die 1,90m-Kante wurde im Übrigen bereits zweimal mit seinem Klub kroatischer Pokalsieger. Sowohl in der Saison 2018/19 als auch in der darauffolgenden Spielzeit gewann er mit seinem Team den nationalen Pokal.

Nun soll der nächste Schritt seiner Karriere folgen. Ivan Lepinjica wäre wohl recht günstig zu haben, auch wenn sein Vertrag noch bis zum Sommer 2024 datiert ist, da sein aktueller Marktwert bei rund 1,2 Millionen Euro liegt.

SC Freiburg ebenfalls als Abnehmer gehandelt

Es drehen sich aber nicht nur Hertha BSC Transfergerüchte um Lepinjica, wie das Tagesblatt zu berichten weiß. Die Transfer Gerüchteküche spuckt noch einen weiteren Bundesligisten als möglichen Interessenten aus.

So soll auch der SC Freiburg seine Fühler nach dem Sechser ausgestreckt haben. Interessant ist auch, dass Lepinjica sowohl auf der Sechs als auch in der Innenverteidigung zum Einsatz kommen kann! Gerade diese Flexibilität dürfte sowohl für Hertha BSC als auch für den Sportclub interessant sein.

Geringes Risiko bei Lepinjica-Transfer

Sollte die Transfergerüchte um Lepinjica am Ende zu Transfer News werden, so müsste er sich dennoch beweisen, denn bei beiden Klubs ist die Konkurrenz auf seiner Position groß. Denkbar wäre es, dass er zunächst in der Zweitvertretung der beiden Vereine auflaufen würde, um Spielpraxis zu sammeln und um sich für höherer Aufgaben zu empfehlen.

Weder der SC Freiburg noch Hertha BSC würden bei diesem Transfer ein finanziell großes Risiko eingehen, da sich die mögliche Ablösesumme in einem überschaubaren Rahmen bewegen solle.