Transfergerüchte: Quintett um Selim Amallah, Philipp & Vestergaard zu Hertha BSC?

Montag, 30.01.2023 - 08:19 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Getrieben von Abstiegspanik will Hertha BSC offenbar auf der Zielgerade der Transferperiode noch einmal auf dem Transfermarkt wüten. Bis zu fünf Spieler werden in der Hertha BSC Gerüchteküche gehandelt. Darunter WM-Fahrer Selim Amallah, die Flügelstürmer Maximilian Philipp und Gauthier Hein sowie Abwehr-Routinier Jannik Vestergaard.

Nach der Derby-Pleite gegen den 1. FC Union Berlin und der darauffolgenden Entlassung von Sportdirektor Fredi Bobic plant Hertha BSC offenbar eine Schlussoffensive auf dem Bundesliga Transfermarkt. Viel Zeit, um geeignete Verstärkung an Bord zu holen bleibt nicht, schließt doch das winterliche Transferfenster am 31. Januar um 18.00 Uhr.

Hertha BSC: Kommt Jannik Vestergaard als Defensiv-Stabilisator?

Gemäß aktueller Hertha BSC Transfernews via „Bild“ hat der Hauptstadtklub ein Auge auf Jannik Vestergaard geworfen. Zum vorhandenen Defensiv-Personal wäre der 1,99 Meter große Abwehrrecke definitiv ein Upgrade. Zudem kennt der Däne mit 32 Länderspielen die Bundesliga noch bestens aus seinen insgesamt acht Jahren bei der TSG Hoffenheim, Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach.

Derzeit steht Vestergaard bei Leicester City unter Vertrag. Doch bei den Foxes ist der Innenverteidiger gänzlich außen vor. Im bisherigen Saisonverlauf durfte der 30-Jährige nicht einmal in der Premier League ran. Der Vertrag von Vestergaard, den Leicester City die Wechselfreigabe auch erteilen würde, ist noch bis 2024 datiert.

WM-Fahrer Selim Amallah dank 777 Partners zu Hertha BSC?

Für das offensive Mittelfeld ist hingegen Selim Amallah von Standard Lüttich ein Thema, wie das Boulevardblatt vermeldet. Der 26-jährige Tunesier, der bei der WM in Katar für den Sensations-Halbfinalisten in allen Partien auf dem Platz stand, könnte das Offensivspiel der Berliner beleben.

Was die Hertha BSC Transfergerüchte um Amallah, dessen Kontrakt in Lüttich zum Saisonende ausläuft, befeuert, ist die Tatsache, dass der belgische Erstligist genau wie der Hauptstadtklub zur Investorengruppe von 777 Partners gehört. Das könnte auch einen kurzfristigen Hertha BSC Transfer von Amallah erleichtern.

Hertha BSC will auch Flügelstürmer Gauthier Hein & Maximilian Philipp

Als weiter Verstärkung für die Offensive werden darüber hinaus Gauthier Hein von AJ Auxerre und Maximilian Philipp vom Ligarivalen VfL Wolfsburg gehandelt. Hein ist auf der rechten Außenbahn zu Hause, wobei der Franzose zuletzt schon Bestandteil von Hertha BSC Transfernews war.

Kommt Gauthier Hein beim Ligue 1-Klub Auxerre noch regelmäßig zum Einsatz, ist Maximilian Philipp in der Volkswagen Arena zu Wolfsburg aufs Abstellgleis geraten. Zuletzt machten VfL Wolfsburg Transfergerüchte die Runde, dass der Offensiv-Allrounder bei den Niedersachsen ein Verkaufskandidat ist. Nur dreimal durfte der 28-Jährige in der laufenden Bundesligasaison mitmischen. Als gebürtiger Berliner wäre für den ehemaligen Nationalspieler ein Wechsel in die Spreemetropole ohnehin reizvoll.

Torjäger Nik Prelec Thema bei Hertha - 5 Mio. Budget stehen zur Verfügung

Außerdem soll Hertha BSC auch noch ein Auge auf den Mittelstürmer Nik Prelec geworfen haben. Der 21-jährige Slowene geht seit vergangenem Sommer für den österreichischen Bundesliga für WSG Tirol auf Torejagd. Prelec verbuchte in der laufenden Spielzeit sechs Tore in 13 Ligaspielen und könnte im Berliner Olympiastadion der harmlosen Offensive zu mehr Durchschlagskraft verhelfen.

Insgesamt sollen Benjamin Weber und Andreas Neuendorf, die bei der Hertha gemeinsam die Nachfolge des geschassten Fredi Bobic antreten, ein Budget von 5 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Den einen oder anderen Neuzugang, wahrscheinlich auch in Form einer Leihe, ließe sich damit in die Bundeshauptstadt holen.