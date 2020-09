Transfergerüchte: Hertha BSC wildert bei Dinamo Zagreb – Amer Gojak auf dem Zettel?

Dienstag, 22.09.2020 - 11:27 Uhr

Von: Asanka Schneider

Bundesligist Hertha BSC konnte sich nach der Pokalpleite gegen Eintracht Braunschweig am Samstag rehabilitieren. Trainer Bruno Labbadia feierte mit seinem Team einen nie gefährdeten 4:1-Sieg beim SV Werder Bremen. Nun geht es am Freitag zuhause im Berliner Olympiastadion gegen Eintracht Frankfurt weiter.

Weiter geht es für die Hauptstädter anscheinend auch auf dem Transfermarkt. So berichten kroatische Medien, wie z.B. „tportal.hr“ über ein Transfergerücht, welches die Alte Dame mit Dinamo Zagreb in Verbindung bringt.

Dinamo Zagreb zu Spielerverkäufen verdammt

Demnach habe Hertha BSC wohl mit Amer Gojak einen Spieler auf dem Zettel, der den Klub noch in dieser Transferphase verlassen darf. Dinamo Zagreb hat durch die verpasste Teilnahme an der Champions League auch jede Menge Geld verloren. Damit einhergehend muss der kroatische Traditionsverein einige Spieler verkaufen. Der Verlust beträgt rund 20 Millionen Euro, den der Klub nun durch Spielerverkäufe auffangen möchte.

Dabei gilt auch Amer Gojak als Verkaufskandidat und Hertha BSC wird in der Transfer Gerüchteküche als möglicher Abnehmer genannt. Die Berliner haben den 23-jährigen Bosnier wohl seit einiger Zeit beobachtet und sollen daran interessiert sein, ihn an die Spree zu locken.

Amer Gojak zu Hertha BSC?

Gojak wäre einer fürs offensive Mittelfeld, kann aber auch im zentralen und defensiven Mittelfeld agieren. Ein Transfer würde durchaus Sinn ergeben, denn durch den Abgang von Marko Grujic hat dieser eine Lücke hinterlassen, die durch Matheus Cunha im Spiel gegen Werder Bremen geschlossen wurde. Der Brasilianer wäre jedoch jemand, der eher im Sturmzentrum oder auf den Flügeln zum Einsatz käme. Eine optimale Lösung im offensiven Mittelfeld wäre er nicht, da sich seine Stärken auf anderen Positionen wiederfinden.

Amer Gojak könnte diese Lücke also schließen und er wäre verhältnismäßig günstig wohl zu haben. Spekuliert wird über eine Ablösesumme, die sich zwischen 5 und 7 Millionen Euro bewegen dürfte. Finanziell wäre der Transfer also durchaus zu stemmen.

Eine der Säulen würde Zagreb verlassen

Bei Dinamo Zagreb zählt der bosnische Nationalspieler zu den Stammkräften, was auch die Leistungsdaten der aktuellen und vorherigen Saison widerspiegeln. So durfte der 1,84 Meter große Mittelfeldspieler wettbewerbsübergreifend an 39 Partien teilnehmen (4 Tore / 5 Vorlagen).

Und auch in dieser Saison ist er bereits in 6 Spielen eingesetzt worden. Nur zuletzt im Ligaspiel gegen Slaven Belupo war er nicht dabei. Zu den Hintergründen gibt es aktuell jedoch keine Informationen.

FC Bologna & Genua ebenfalls dran

Die Hertha BSC Transfergerüchte sind allerdings nicht die einzigen Transfer News, die im Umlauf sind. So gibt es wohl zwei Klubs aus der italienischen Serie A, die ebenfalls ein Auge auf Amer Gojak geworfen haben sollen.

Die Rede ist vom CFC Genua 1893 und vom FC Bologna. Beide Vereine hegen wohl Interesse an einem Transfer des 23-jährigen Mittelfeldspielers. „tportal.hr“ berichtet jedoch auch, dass Hertha BSC in dieser Causa die Nase vorn haben soll. Es bleibt also abzuwarten, ob mehr an dem Transfergerücht dran ist und ob demnächst Vollzug gemeldet wird.