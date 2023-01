Transfergerüchte: Tolga Cigerci & Omar Colley zu Hertha BSC?

Dienstag, 31.01.2023 - 12:16 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Die Hertha BSC Gerüchteküche brodelt! Nachdem alle Versuche, neue Spieler ins Olympiastadion zu lotsen, scheiterten, nimmt die alte Dame nun einen Ex-Spieler ins Visier. Tolga Cigerci könnte nach Berlin zurückkehren. Außerdem wird in Italien der Innenverteidiger Omar Colley mit den Blau-Weißen in Verbindung gebracht.

Absage um Absage kassiert Hertha BSC am Deadline Day auf dem Transfermarkt. Nachdem erste Transfergerüchte um ein Interesse der Berliner an Marvin Friedrich und Théo Bongonda die Runde machten, gab es schnell Ernüchterung. Gladbach will Innenverteidiger Friedrich nicht abgeben, da dieser in den Plänen von Trainer Daniel Farke trotz seines jüngsten Bankplatzes eine zu wichtige Rolle spielt. Flügelstürmer Bongonda vom FC Cádiz gab der alten Dame hingegen einen Korb,

Ex-Herthaner Tolga Cigerci im Anflug aufs Olympiastadion

Doch für direkten Kandidaten-Nachschub in der Transfermarkt Gerüchteküche von Hertha BSC sorgt die „Bild“. Wie das Boulevardblatt vermeldet, bastelt man in der Bundeshauptstadt an einer Rückholaktion von Tolga Cigerci. Der 30-Jährige steht aktuell bei Ankaragücü in der Türkei unter Vertrag, schnürte aber bereits zwischen 2013 bis 2016 in 41 Pflichtspielen für die Blau-Weißen seine Schuhe.

Und die Hertha BSC Transfergerüchte um Tolga Cigerci scheinen durchaus heiß zu sein. Ob der erfahrene Sechser, der neben Hertha hierzulande auch beim VfL Wolfsburg und Gladbach sowie in der Türkei für die beiden Istanbuler Topklubs Galatasaray und Fenerbahce spielte, per Leihe oder als fester Hertha BSC Transfer kommen soll, ist noch offen.

Tolga Cigerci überzeugt bei Ankaragücü als Leader

Vertraglich ist Cigerci noch bis 2024 an Ankaragücü gebunden, wobei er angesichts eines Marktwerts von 1 Million Euro für die Blau-Weißen erschwinglich wäre. In der laufenden Saison ist der Mittelfeldabräumer und vierfache Nationalspieler der Türkei bei Ankaragücü eine feste Säule.

Tolga Cigerci stand in 16 Spielen der Süper Lig in der Startelf, fehlte nur einmal aufgrund einer Gelbsperre. Dabei war der lauf- und zweikampfstarke Rechtsfuß auch an fünf Toren direkt beteiligt (2 Tore, 3 Vorlagen) und bekleidete zudem das Kapitänsamt. Bei der Hertha könnte der gebürtige Niedersachse das Spiel ordnen und in ruhigere Bahnen führen.

Medien: Hertha BSC mit 5 Mio.-Offerte für Omar Colley

Auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger scheint der abstiegsbedrohte Bundesligist nun sein Glück bei Omar Colley von Sampdoria Genua zu versuchen. Eine entsprechende Hertha BSC Transfernews stammt zumindest aus Italien, von dem klubnahen Portal „SampNews24“. Für den 30-Jährigen, der noch einen gültigen Kontrakt bis 2025 besitzt, sollen die Hertha-Verantwortlichen ein Angebot von 5 Millionen Euro eingereicht haben.

Der gambische Nationalspieler (41 Länderspiele) zählt in Genau zum Stammpersonal und kann auf die Erfahrung von 128 Spielen in der Serie A blicken. Allerdings steht der 1,91 Meter große Abwehrhüne nicht nur bei den Blau-Weißen auf dem Wunschzettel. So ranken sich um Colley auch Besiktas Istanbul Transfergerüchte, zudem soll sich auch Cagliari Calcio um den Innenverteidiger bemühen. Keine Konkurrenz, die Hertha BSC im Transferpoker ausstechen könnte.

Update: Die Hertha BSC Transfergerüchte um Tolga Cigerci haben sich bestätigt. Der defensive Mittelfeldspieler wechselt von Ankaragücü zurück nach Berlin.