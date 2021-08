Hertha BSC Transfergerüchte: Oliver Christensen - Kommt HSV-Flirt als neue Nummer 1?

Dienstag, 17.08.2021 - 13:51 Uhr

Von: Robert Freiberg

Schlägt Hertha BSC noch einmal auf dem Transfermarkt zu? Die neureichen Berliner haben offenbar einen neuen Torwart auf dem Radar. Objekt der Begierde ist Oliver Christensen von Odense BK. Der junge Däne könnte als potenzielle neue Nummer 1 an die Spree gelotst werden, wie in der Bundesliga Gerüchteküche gemunkelt wird.

In den letzten Tagen wurde Oliver Christensen intensiv mit dem Hamburger SV in Verbindung gebracht. Doch ein Wechsel zum Zweitligisten ist aufgrund der Ablöseforderung in Höhe von 3 Millionen Euro geplatzt und die HSV Transfergerüchte hatten sich erledigt. Stattdessen schnappten sich die Rothosen den günstigeren Marko Johansson für 600.000 Euro von Malmö FF.

Als Schwolow-Konkurrent: Hertha BSC an Christensen dran

Dennoch könnte der 22-Jährige noch in diesem Sommer in Deutschland aufschlagen und dabei in der Bundesliga statt 2. Liga unterkommen. Denn nach Informationen der dänischen Zeitung „Ekstrabladet“ ist Hertha BSC in den Transferpoker eingestiegen. Die Ablöse wird für die ambitionierte Alte Dame dank der üppigen Finanzspritze von Investor Lars Windhorst kein großes Problem darstellen. Somit ist ein Hertha BSC Transfer von Oliver Christensen im Bereich des Möglichen anzusiedeln.

In Berlin könnte der 1,90 Meter große Schlussmann eine ernstzunehmende Konkurrenz für Alexander Schwolow darstellen. Der 29-Jährige, den die Hertha im vergangenen Sommer für 7 Millionen Euro vom SC Freiburg loseiste, ist nicht gänzlich frei von Kritik. Christensen wäre mittelfristig durchaus die Rolle der Nummer 1 im BSC-Kasten zuzutrauen.

Oliver Christensen überzeugt bei Odense BK

Mit Routinier Rune Jarstein verfügt Hertha BSC zwar noch über einen weiteren gestanden Torhüter. Doch der 36-jährige Norweger fällt weiterhin auf unbestimmte Zeit aus, nachdem ihn zuerst eine Corona-Infektion und anschließend eine Herzmuskelentzündung außer Gefecht setzte. Der 24-jährige Ersatzmann Nils-Jonathan Körber genießt hingegen nicht das größte Vertrauen der blau-weißen Verantwortlichen.

Oliver Christensen ist der Sprung in die Bundesliga zweifelsohne zuzutrauen. Denn der Däne ist bei Odense BK, für die er seit der Jugend aktiv ist, seit zwei Jahre im Kasten gesetzt. Bislang absolvierte Christensen 70 Pflichtspiele für seinen Jugendklub, in denen er zwar 82 Mal hinter sich greifen musste. Zugleich aber auch in 21 Partien ohne Gegentor blieb.

Hertha-Kandidat Christensen mit starker U21-EM

Beim dänischen Erstligisten hat Christensen noch einen Vertrag bis 2023. Sein Marktwert wird mit 1,5 Millionen Euro beziffert. Sollten sich die Hertha BSC Transfergerüchte bestätigen und es zum Vollzug kommen, würde der Hauptstadtklub zweifelsohne einen sehr talentierten und vielversprechenden Torwart bekommen.

Christensen konnte zusätzlich bei der U21-Europameisterschaft in diesem Jahr auf sich aufmerksam machen und sich in die Notizbücher größerer Vereine spielen bzw. halten. Mit der dänischen Auswahl erreichte er das Viertelfinale, wo man sich knapp der deutschen Nationalmannschaft im Elfmeterschießen geschlagen geben musste (7:8 n.E.). In den vorherigen drei Gruppenspielen hielt der Youngster seinen Kasten sauber.