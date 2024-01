Transfergerüchte: Holt Hansa Rostock Mustapha? Auch Fortuna ist am Stürmer dran

Dienstag, 09.01.2024 - 11:34 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der FC Hansa Rostock scheint in der zweiten italienischen Liga die benötigte Verstärkung für die Offensive gefunden zu haben, die sich in dieser Saison äußerst harmlos präsentiert. Stürmer Marlon Mustapha von Como 1907 ist bei der Kogge im Gespräch. Mit Fortuna Düsseldorf soll noch ein weiterer Zweitligist seine Fühler nach dem Ex-Mainzer ausgestreckt haben.

Nur magere 17 Treffer brachte der FC Hansa Rostock in der Hinrunde zustande, der sich als Tabellen-16 der 2. Liga mit reichlich Abstiegssorgen in die Winterpause verabschiedete. Erschwerend kommt hinzu: Júnior Brumado mit vier Toren treffsicherster Angreifer im Team von Neu-Trainer Mersad Selimbegovic, wird die ersten drei Spiele der Rückserie rotgesperrt verpassen. Da ist es naheliegend, dass die Kogge den winterlichen Transfermarkt nach einem neuen Stürmer durchforstet.

Erster Austausch: Hansa Rostock bastelt an Leihe von Marlon Mustapha

Gemäß neuer Hansa Rostock Transfergerüchte hat der Ostseeklub einen Kandidaten in der Serie B auserkoren. Nach Informationen von „Sky“ ist der FC Hansa an Marlon Mustapha interessiert. Der 22-jährige Österreicher spielt bei Como 1907 nur eine Nebenrolle und der Zweitligist will Mustapha der Hansa Transfernews zufolge in der laufenden Transferperiode verleihen - vorzugsweise in die 2. Bundesliga.

Der Flirt zwischen Hansa Rostock und Marlon Mustapha ist offenbar auch heiß. Schließlich soll zwischen den beteiligten Parteien ein erster Austausch stattgefunden haben. Für Rostock, die bislang noch keinen Winterneuzugang präsentierten, wäre eine Mustapha-Leihe eine kostengünstige Option, die Offensive sinnvoll zu verstärken.

Ex-Mainzer Mustapha in Como nur Bankdrücker

Marlon Mustapha war erst im vergangenen Sommer für 900.000 Euro vom 1. FSV Mainz 05 nach Como gewechselt, die als Tabellendritter ein ernstes Wörtchen im Kampf um den Aufstieg in die Serie A mitreden. Mustapha hat aber nur wenig zur starken Hinrunde beigetragen. Gerade einmal sieben Einwechslungen, die ihm 175 Spielminuten bescherten, stehen nach 19 Ligaspielen zu Buche. Ein Tor oder eine Vorlage kann der Mittelstürmer nicht vorweisen.

Marlon Mustapha hat sich weitaus mehr von seinem Engagement in Como versprochen, der keine Einwände gegen einen zeitnahen Abschied auf Leihbasis Richtung Deutschland einzuwerfen hat. In Mainz war dem 1,85 Meter großen Rechtsfuß, der immerhin einen Marktwert von 900.000 Euro hat, nie der Durchbruch geglückt. Vielleicht kommt die Karriere von Mustapha im Rostocker Ostseestadion richtig in Schwung?

Fortuna Düsseldorf ebenfalls an Hansa-Flirt Mustapha interessiert

In Sicherheit kann sich der FC Hansa im Poker um Marlon Mustapha jedoch nicht wiegen. Denn mit Fortuna Düsseldorf gibt es starke und namhafte Konkurrenz aus der eigenen Liga. Wie „Sky“ wissen lässt, soll es auch mit den Rheinländern einen Austausch gegeben haben. Die Fortuna Düsseldorf Transfergerüchte um Mustapha sind nicht zu unterschätzen.

Zwar hat der Aufstiegskandidat erst kürzlich seine Sturmreihe mit Christoph Daferner, der vom 1. FC Nürnberg ausgeliehen wurde, verstärkt. Doch zugleich haben die Fortunen Daniel Ginczek an den Drittligisten MSV Duisburg abgegeben, sodass die Personaldecke im Angriff nicht sehr dick ist. Und Sportvorstand Klaus Allofs ließ wissen, dass die Düsseldorfer durchaus noch eine weitere Offensivverstärkung im Januar an Land ziehen wollen.