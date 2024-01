Transfergerüchte: Hamburger SV & Hertha BSC im Rennen um David Zima

Freitag, 19.01.2024 - 17:20 Uhr

Von: Asanka Schneider

Eine traurige Woche neigt sich bei Hertha BSC dem Ende zu. Hertha-Präsident Kay Bernstein ist am Dienstag überraschend im Alter von nur 43 Jahren verstorben. Auch wir von Sport-90 drücken seinen Hinterbliebenen unser tiefstes Beileid aus. Es wird schwierig sein, in den Alltag zurückzukehren. Und dennoch: Gestern verkündete die Alte Dame aus Berlin-Charlottenburg den Leihwechsel von Aymen Barkok, der vom 1. FSV Mainz 05 losgeeist werden konnte.

Auf der anderen Seite hat man endlich einen Abnehmer für Myziane Maolida gefunden. Der 24-jährige wird sich leihweise in Schottland bei Hibernian FC versuchen. Doch damit nicht genug, denn die Kaderplanung für diesen Winter scheint noch nicht abgeschlossen zu sein, wie beispielsweise die italienische Zeitung „Torino Granata“ erfahren haben möchte.

David Zima und seine Verletzungshistorie

Das Objekt der Begierde scheint David Zima zu sein, der aktuell beim FC Turin unter Vertrag steht. Der 23-jährige wäre einer für die Abwehrzentrale und dürfte beim italienischen Traditionsklub mit seiner Rolle unzufrieden sein. Seit dem Sommer 2021 steht der tschechische Nationalspieler bereits bei den Turinern unter Vertrag. Bislang lief der 1,92 Meter große Innenverteidiger 37 Mal für seinen Klub auf (2 Tore).

Zima verpasste allerdings in der vergangenen Spielzeit einen Großteil der Partien, nachdem er aufgrund einer Meniskusverletzung ausfiel. Bereits zum Saisonstart 2022/23 fiel der Verteidiger aufgrund einer Schulterverletzung aus. Es folgte im September vergangenen Jahres eine Knieverletzung, welche ihn drei Spiele aus dem Spielbetrieb nahm. Die Liste der Verletzungen ist nicht kurz. Kein Wunder, dass er vor allem nach seiner Meniskusverletzung den Anschluss beim FC Turin verpasste.

Unzufrieden beim AC Turin – Hertha BSC vor Leihe?

Mittlerweile ist er wieder fit – Spielzeit Fehlanzeige. So durfte Zima in dieser Saison lediglich in 6 Partien mitwirken (206 Spielminuten). Zu wenig für den Rechtsfuß, der sich nun nach einem Neuanfang sehnt. Angeblich soll Hertha BSC am Abwehrspieler interessiert sein. Bis zum Sommer 2025 steht dieser allerdings noch für den Klub aus der Serie A unter Vertrag. Denkbar ist, dass es sich am Ende um ein Leihgeschäft handeln könnte.

Trotz seiner gefüllten Krankenakte weist sein Marktwert noch immer 4 Millionen Euro auf. Dieser litt in der Vergangenheit, war er doch im Sommer 2021 noch 7,5 Millionen Euro wert. Aktuelle Hertha BSC Transfergerüchte drehen sich darum, dass die Hertha-Verantwortlichen dennoch von seinen Fähigkeit überzeugt sein sollen. Aber Vorsicht, denn es gibt im Werben um den Tschechen noch einen Konkurrenten aus der 2. Liga.

Hamburger SV ebenfalls interessiert

So tauchen beispielsweise auch aktuelle Hamburger SV Transfergerüchte um David Zima auf. Und Zima selbst kann sich einen Wechsel an die Elbe durchaus vorstellen. Die Rede ist sogar davon, dass sich die Rothosen in der Pole Position befinden sollen. Hertha BSC könnte den Hanseaten jedoch noch in die Suppe spucken. Je nachdem, wie man selbst mit David Zima plant. Interessant ist David Zima auf jeden Fall, denn seiner Hauptposition in der Innenverteidigung, kann er auch auf der Sechs eingesetzt werden.

Fakt ist: Ein Abschied Zimas beim AC Turin in diesem Winter ist kein unrealistisches Szenario. Hertha BSC oder der Hamburger SV? Noch hat der Transfermarkt ein paar Tage geöffnet, in denen sich Zima entscheiden kann. Sowohl für den HSV als auch für Hertha BSC dürfte dieser Transfer ein geringeres Risiko darstellen, da ein Leihgeschäft angedacht ist.