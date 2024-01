Transfergerüchte: Gladbach will VfL-Stürmer Takuma Asano - FCA, Union & Mainz auch dran

Mittwoch, 10.01.2024 - 10:40 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der VfL Bochum muss sich auf einen ablösefreien Abflug von Takuma Asano nach der Saison einstellen. Der Stürmer will seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern und in der Bundesliga bahnt sich ein spannendes Transfer-Tauziehen an. Mit dabei ist Borussia Mönchengladbach, die aktuell als Favorit angesehen werden. Der FC Augsburg, Union Berlin und Mainz 05 wollen die Fohlen die Asano-Tour vermasseln.

In der laufenden Bundesliga-Saison ist Takuma Asano der beste Spieler und treffsicherster Akteur beim VfL Bochum. Der japanische Offensiv-Allrounder erzielte fünf Tore (1 Vorlage) und stand in allen 16 Partien in der Startelf. Doch laut der „Sport Bild“ wird es für Asano die letzte Spielzeit beim Revierklub sein. Denn der 29-Jährige wird gemäß der VfL Bochum Transfergerüchte seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern.

Takuma Asano: Wechselt erfahrener Bochum-Star ablösefrei nach Gladbach?

Im Sommer ist Takuma Asano, dessen Marktwert auf 4 Millionen Euro taxiert wird, somit zum Nulltarif zu haben. Wenig verwunderlich ist der flinke Rechtsaußen, der auch über links und im Zentrum stürmen kann, ist auf dem Bundesliga Transfermarkt heiß begehrt. Besonders Borussia Mönchengladbach ist dem Bericht zufolge stark an Asano interessiert.

Mit seiner Erfahrung von 48 Länderspielen (9 Tore) sowie 96 Partien in der Bundesliga (12 Tore) könnte Asano bei der jungen Fohlen-Elf im Borussia-Park vorweggehen. Hinzu kommt, dass Gladbach in der Offensive Nachfolger für Patrick Herrmann oder auch Leih-Stürmer Jordan, den man nur im Falle einer Leistungssteigerung vom 1. FC Union festverpflichten würde, gebrauchen kann. Zudem gilt Alassane Plea als Verkaufskandidat.

Takuma Asano wäre sinnvolle Verstärkung für Gladbach

Die Gladbach Transfergerüchte um Takuma Asano erscheinen daher sinnvoll. Trainer Gerardo Seoane kann weiteres Offensivpersonal gut gebrauchen, zudem hat der Schweizer ein Faible für schnelle Flügelstürmer - was Asano zweifelsohne ist. Und wenn man den flinken Rechtsfuß ablösefrei aus Bochum holen kann, spricht nichts gegen einen Gladbach Transfer.

Und auch wenn es mit der Borussia vom Niederrhein sportlich in den letzten Jahren bergab ging, wäre für Asano ein Wechsel zum Traditionsklub eine sportliche Weiterentwicklung. Natürlich auch finanziell. Gladbach könnte das Jahressgehalt von Asano, dem angeblich 1,5 bis 2 Millionen Euro Salär vorschweben stemmen. In Bochum soll der 1,73 Meter Flügelflitzer weniger als eine Million kassieren.

Auch Augsburg, Union Berlin & Mainz schielen auf Takuma Asano

Allerdings hat Gladbach im Asano-Poker gleich mehrere Konkurrenten aus der Bundesliga, die ebenfalls alle in der unteren Tabellenhälfte zu finden sind. So befasst sich der FC Augsburg mit einer ablösefreien Verpflichtung von Takuma Asano. Die Personaldecke der Fuggerstädter auf den offensiven Außenbahnen ist recht dünn, Asano könnte Abhilfe leisten.

Darüber hinaus machen vage Union Berlin Transfergerüchte die Runde. Die Köpenicker sind auch an Asano dran. Gleiches gilt für den 1. FSV Mainz 05. Doch solange die Abstiegskandidaten 1. FC Union und Mainz den Klassenerhalt nicht sicher haben, ist nicht mit einer Zusage aus dem Asano-Lager zu rechnen. Bis dahin könnte der begehrte Angreifer schon in Gladbach oder auch Augsburg unterschrieben haben.